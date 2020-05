Chính phủ kêu gọi người dân tiếp tục nỗ lực phòng dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban quản lý an toàn trung ương ngày 5/5, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Neung-hoo nhận định thực hiện song song giãn cách xã hội và duy trì nhịp sống bình thường nghĩa là mỗi cá nhân sẽ đóng vai trò chủ thể chính, chịu trách nhiệm phòng dịch cho bản thân và xã hội.Ông Park nhấn mạnh quyết định nới lỏng giãn cách xã hội không có nghĩa là Hàn Quốc đã hoàn toàn vượt qua đại dịch COVID-19, qua đó kêu gọi người dân duy trì giãn cách để đảm bảo an toàn.Bắt đầu từ ngày 6/5, Hàn Quốc sẽ chính thức chuyển phương thức phòng dịch từ giãn cách xã hội sang giãn cách song song với duy trì nhịp sống bình thường. Theo đó, các cơ sở hạ tầng đang tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh sẽ dần được mở cửa trở lại. Bộ trưởng Park nhấn mạnh mọi sự kiện và các cuộc gặp gỡ, tụ tập đều phải đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh các nguyên tắc phòng dịch.Bộ trưởng Park khẳng định Hàn Quốc là nước đầu tiên trên thế giới chuyển sang phương thức phòng dịch mới này. Ông bày tỏ kỳ vọng người dân sẽ tiếp tục duy trì nỗ lực như hiện nay để đạt thành quả mới trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19.Bộ trưởng Park Neung-hoo cũng gửi lời chúc mừng và cảm ơn các em nhỏ nhân ngày Tết Thiếu nhi Hàn Quốc 5/5, khen ngợi các em đã và đang góp phần không nhỏ cho đại cuộc.Tại cuộc họp, Ủy ban quản lý an toàn trung ương đã bàn bạc chi tiết về các nguyên tắc phòng dịch mới, kế hoạch triển khai cụ thể và phương án tuyên truyền phòng dịch đến người dân.