Thêm một công dân Hàn Quốc tại nước ngoài tử vong do COVID-19

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết một công dân Hàn tại Dubai, thủ đô Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), đã tử vong do COVID-19.Quan chức ngoại giao tại đây cho biết công dân này là nam giới khoảng 50 tuổi, nhân viên một công ty xây dựng của Hàn Quốc. Thời điểm tử vong được xác nhận vào sáng sớm ngày 4/5.Trước đó, người này cho kết quả dương tính với virus COVID-19 và đã nhập viện điều trị tại Dubai từ ngày 11/4, nhưng không qua khỏi do bệnh tình chuyển biến xấu đi.Bộ Ngoại giao cho biết sẽ triển khai hỗ trợ lãnh sự về thủ tục tang lễ với gia đình bệnh nhân.Đây là công dân Hàn Quốc tại nước ngoài thứ hai tử vong do COVID-19. Trường hợp đầu tiên là một cụ ông ngoài 80 tuổi sinh sống tại Tây Ban Nha, mất hôm 10/3.