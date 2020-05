Bệnh nhi hiểm nghèo Hàn Quốc được sắp xếp chuyến bay về nước chữa bệnh

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc và hội Hàn kiều tại Ấn Độ hôm 4/5 cho biết một nữ bệnh nhi Hàn Quốc 5 tuổi mắc bệnh bạch cầu cấp đã được cộng đồng hỗ trợ đưa về nước chữa bệnh.Do Chính phủ Ấn Độ dừng mọi đường bay từ ngày 25/3 để phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan, rất nhiều người Hàn Quốc, trong đó có bệnh nhi trên, đã mắc kẹt lại tại đây.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ấn Độ cho biết gia đình bé gái trên đã lên chuyến bay riêng của hãng Hàng không Nhật Bản, rời khỏi sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào 7 giờ 5 phút chiều 4/5. Chuyến bay dự kiến hạ cánh tại sân bay Haneda của Nhật Bản, sau đó bệnh nhân sẽ di chuyển đến sân bay Narita để lên máy bay của hãng Hàng không quốc gia Hàn Quốc về sân bay quốc tế Incheon.Quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc tại New Delhi cho biết bệnh nhi đã được bác sĩ ký giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe tham gia hành trình bay.Để sắp xếp chuyến bay đặc biệt này, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ấn Độ đã hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Nhật Bản, với sự hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ và các hãng hàng không.Sau khi được chẩn đoán bạch cầu cấp, bệnh nhi trên đã nhập viện tại thành phố Gurugram, bang Haryana, gần thủ đô New Delhi. Tuy nhiên, tình trạng của em không có tiến triển gì tích cực.Đặc biệt, Ấn Độ vẫn rất nghèo nàn về trang thiết bị y tế, và cũng đang trong tình trạng huy động toàn bộ nguồn lực chống chọi với đại dịch COVID-19.Do lo ngại diễn biến phức tạp của dịch bệnh, khoảng 20% Hàn kiều tại Ấn Độ đã về nước trên các chuyến bay đặc biệt. Trong tháng 4, đã có tổng cộng 4 chuyến bay đưa người Hàn về nước từ New Delhi.Ngay khi câu chuyện về bé gái bị bệnh hiểm nghèo mắc kẹt tại Ấn Độ được chia sẻ, cộng đồng người Hàn tại đây đã tích cực tìm cách sắp xếp chuyến bay đưa em về nước, ban đầu dự kiến vào ngày 15/5/.Nhiều người thậm chí đã đăng thư cầu cứu lên trang web đối thoại với người dân của Phủ Tổng thống, và chia sẻ đường link trên các nhóm chat trực tuyến kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ.