Photo : YONHAP News

Trong báo cáo ngày 4/5 đăng trên chuyên trang về Bắc Triều Tiên “Beyond Parallel” (Vượt qua sự chia cắt), hai nhà nghiên cứu Joseph Bermudez và Marie Dumond thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) nhận định chiến thắng áp đảo của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành trong cuộc Tổng tuyển cử 15/4 vừa qua đã làm hồi sinh nỗ lực ngoại giao với Bắc Triều Tiên, vốn đang trong tình trạng bế tắc.Các nhà nghiên cứu cũng đề cập đến việc Chính phủ Hàn Quốc mới tổ chức lễ kỷ niệm hai năm Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm 27/4 tại ga Jejin ở huyện Goseong, tỉnh Gangwon, và cho rằng dự án xây dựng tuyến đường sắt liên Triều kết nối hai lục địa Á-Âu là một trong những nội dung quan trọng trong quan hệ hai miền.Mặc dù dự án này chỉ được triển khai từng giai đoạn trong nhiệm kỳ Tổng thống Moon Jae-in, nhưng các chuyên gia phân tích Chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng kế hoạch tổng hợp toàn mạng lưới đường sắt sau khi nhận được cam kết hợp tác của Trung Quốc và Nga.Báo cáo của hai chuyên gia cũng đề cập đến việc vệ tinh đã chụp được hình ảnh Bình Nhưỡng có động thái tại khu đường nối và nút giao đường sắt giữa thành phố Manpo ở tỉnh Chagang của miền Bắc bên bờ sông Áp Lục (Amnok) với thành phố Tập An ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.Thành phố Tập An nằm ở vùng trung lưu sông Amnok, là một trong những điểm giao lưu thương mại tiêu biểu giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Cầu nối địa phương này với thành phố Manpo của miền Bắc đã đi vào hoạt động từ tháng 4/2019. Nơi này nằm trong bán kính 100 km với Ganggye, thành phố sản xuất quân sự tiêu biểu của miền Bắc ở khu Yongbyun, nên cũng có vị trí quan trọng nếu Bắc Kinh triển khai hỗ trợ quân sự cho Bình Nhưỡng.Tuy nhiên, báo cáo của các chuyên gia cũng cho biết trong ảnh chụp từ vệ tinh hôm 20/1, có thể thấy cơ sở hạ tầng đường sắt tại Tập An tương đối nhỏ, và không có nhiều hoạt động diễn ra tại đây.Báo cáo kết luận nếu dự án xây dựng tuyến đường sắt xuyên suốt bán đảo Hàn Quốc thành công, hai miền sẽ bước sang giai đoạn hiện đại hóa dài hơi để đạt mức kết nối hoàn toàn.Hàn Quốc và Trung Quốc đang sử dụng loại đường ray chung quy cách, nhưng Nga sử dụng đường ray rộng hơn. Bắc Triều Tiên dùng nhiều loại khác nhau nhưng khoảng 87% có quy cách tương tự Hàn Quốc và Trung Quốc.Báo cáo cũng cho biết còn phải tính đến chi phí và thời gian xây dựng và hiện đại hóa trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phụ trợ như thông tin và viễn thông, mạng lưới cung cấp năng lượng, hệ thống đề phòng trường hợp khẩn cấp.