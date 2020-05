Quốc tế gây quỹ hơn 8 tỷ USD cho công tác nghiên cứu vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo nhiều nguồn tin thông tấn quốc tế, khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự cuộc họp trực tuyến về hợp tác đối phó dịch COVID-19 ngày 4/5 (giờ địa phương). Sau hơn ba giờ họp, các nước đã cam kết quyên góp tổng cộng 7,4 tỷ euro (hơn 8 tỷ USD) để đẩy nhanh công tác nghiên cứu phát triển vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19.Đây là sự kiện gây quỹ chung do Ủy ban châu Âu cùng các nước Pháp, Đức, Ý, Anh, Na Uy, nước Chủ tịch luân phiên nhóm G20 Ả-rập Xê-út, Canada và Nhật Bản đứng ra tổ chức. Chỉ riêng quốc gia số một thế giới về kinh tế là Mỹ vẫn đứng ngoài cuộc.Các nước đặt mục tiêu gây quỹ 7,5 tỷ euro (khoảng 8,19 tỷ USD) để bù phần còn thiếu so với con số do Ủy ban giám sát khả năng sẵn sàng của toàn cầu (GPMB) đặt ra. Uỷ ban này gồm các thành viên thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng thế giới (WB).Dự kiến số tiền quyên góp sẽ được giao cho các tổ chức y học quốc tế như Liên minh các sáng kiến ứng phó dịch bệnh toàn cầu (CEPI) và Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) để sử dụng cho hoạt động nghiên cứu phát triển vắc-xin, thuốc điều trị, phác đồ điều trị COVID-19.Trong đó, khoảng 4 tỷ euro (4,37 tỷ USD) sẽ dành cho nghiên cứu phát triển vắc-xin, 2 tỷ euro (2,18 tỷ USD) cho điều chế thuốc và 1,5 tỷ (1,63 tỷ USD) cho các khâu chẩn đoán bệnh.Dự án đặt mục tiêu chế tạo vắc-xin, thống nhất phương pháp điều trị và xét nghiệm với mức giá thấp trong thời gian sớm nhất có thể.Được biết, riêng Ủy ban châu Âu (EU) cam kết đóng góp 1 tỷ euro (1,09 tỷ USD), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron 500 triệu euro (546,6 triệu USD), Thủ tướng Đức Angela Merkel 525 triệu euro (573, 9 triệu USD), Thủ tướng Anh Boris Johnson 388 triệu bảng (481,3 triệu USD). Chính phủ Hàn Quốc đã chốt khoản đóng góp 50 triệu USD.Riêng Mỹ vẫn giữ lập trường đứng ngoài cuộc. Trên thực tế, Tổng thống Donald Trump kể từ khi lên nắm quyền đã luôn giương cao khẩu hiệu vì người Mỹ trước tiên và có phần lảng tránh các vấn đề chung của quốc tế.Đặc biệt, Mỹ đang có mâu thuẫn với các nước châu Âu chủ trì sự kiện gây quỹ, liên quan đến nhiều vấn đề như môi trường, thương mại và an ninh.Washington cũng đang lên tiếng chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới kém cỏi trong công tác đối phó dịch COVID-19 và có phần "thiên vị" Trung Quốc, đồng thời "cắt" toàn bộ hỗ trợ tài chính cho WHO.Được biết, Nga cũng không tham dự sự kiện này do đang có khúc mắc với Liên minh châu Âu.