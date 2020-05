Xuất khẩu năm 2019 của Bắc Triều Tiên Tiên giảm còn 1/17 so với 4 năm trước

Photo : YONHAP News

Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (KITA) hôm thứ Tư (6/5) đã công bố báo cáo về tình hình thương mại Bắc Triều Tiên với tiêu đề "Thương mại Bắc Triều Tiên 2019, top 10 nước giao dịch và 10 nhóm hàng".Theo đó, kim ngạch thương mại của Bình Nhưỡng trong năm ngoái là 2,945 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2018. Trong đó, xuất khẩu đạt 261 triệu USD, giảm 20,9%, nhập khẩu đạt 2,68 tỷ USD, tăng 15,6%.Đặc biệt, xuất khẩu của miền Bắc đã giảm mạnh đến 94,3% so với thời điểm năm 2015, hai năm trước khi cộng đồng quốc tế siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Khi đó, xuất khẩu của Bình Nhưỡng ghi nhận 4,562 tỷ USD.Hiệp hội thương mại Hàn Quốc giải thích từ khi cộng đồng quốc tế tăng cường biện pháp trừng phạt năm 2017, thương mại của Bắc Triều Tiên nghiêng hẳn về nhập khẩu. Dù xuất khẩu giảm nhưng nhập khẩu tăng nên kim ngạch thương mại của nước này vẫn tăng.Trong năm 2019, đã có 62 nước giao dịch thương mại với Bắc Triều Tiên, chỉ bằng một nửa so với con số 115 nước của năm 2018. Từ sau năm 2001, Bình Nhưỡng luôn duy trì giao dịch thương mại với khoảng trên dưới 140 nước, nhưng con số này cũng giảm mạnh từ sau năm 2017.Top 10 quốc gia giao dịch với miền Bắc gồm Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ, Cộng hòa Costa Rica, Đức, Phần Lan, Peru, Ả-rập Xê-út và Zimbabwe.Trong đó, mức độ phụ thuộc giao dịch vào Trung Quốc của miền Bắc đã tăng từ 91,7% năm 2018 lên 95,2%, cao nhất từ trước đến nay. Kim ngạch thương mại giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đạt 2,84 tỷ USD, tăng 15,3%.Cũng theo báo cáo này, giao dịch của miền Bắc với các nước đối tác truyền thống tại Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore đã giảm mạnh từ sau năm 2017. Chính vì thế, các nước Cộng hòa Costa Rica, Đức, Phần Lan, Peru, Ả-rập Xê-út và Zimbabwe mới lọt top 10 quốc gia giao dịch nhiều với Bình Nhưỡng.Mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Bình Nhưỡng năm 2019 là đồng hồ (18,8%), hợp kim ferrosilicon (11,3%), tóc giả (11,2%), mô hình dụng cụ thí nghiệm (6,3%), Wolfram (Tungsten) (4,8%).Về nhập khẩu, miền Bắc nhập nhiều nhất là dầu đậu nành (4,5%), tiếp đó là hàng dệt may (3,5%), gạo (2,9%), bột mỳ (2,9%) và phụ tùng đồng hồ (2,6%).Các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Bình Nhưỡng đã thay đổi hoàn toàn từ khi cộng đồng quốc tế siết chặt các biện pháp trừng phạt năm 2017. Trước đó, nước này chủ yếu xuất khẩu than, quặng sắt, hàng dệt may và thủy sản, và nhập khẩu 5 mặt hàng chính gồm nhiên liệu, điện tử, máy móc, xe ô tô và sắt thép. Hiện nay, ngoài một số loại nhiên liệu được phép nhập khẩu, Bình Nhưỡng hầu như không xuất cũng không nhập các mặt hàng này nữa.KITA giải thích số nước giao dịch với miền Bắc giảm mạnh do các chế tài trừng phạt, nên giao dịch của Bình Nhưỡng với Bắc Kinh mới tăng lên.Cũng theo cơ quan này, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dự đoán giao dịch quốc tế của Bắc Triều Tiên trong năm 2020 sẽ giảm mạnh, phải đến khi khi tình hình dịch bệnh ổn định và Trung Quốc nối lại giao dịch thì thương mại của miền Bắc mới có cơ hội hồi sinh. Thêm vào đó, mức độ phụ thuộc thương mại của Bình Nhưỡng với Bắc Kinh cũng có thể đạt kỷ lục mới.