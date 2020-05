Mua sắm trực tuyến tại Hàn Quốc tăng 11,8% trong tháng 3

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng mua sắm trực tuyến tháng 3 năm 2020" do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 6/5, doanh số mua sắm trực tuyến tháng 3 vừa qua đạt 12.825 tỷ won (10 tỷ USD), tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.Cụ thể, các ngành có tỷ lệ mua sắm trực tuyến tăng mạnh gồm nông thủy sản (91,8%), dịch vụ giao đồ ăn (75,8%), thực phẩm (59,4%), đồ dùng sinh hoạt (46,9%) và máy tính-thiết bị phụ trợ (30,1%). Tuy nhiên, lĩnh vực dịch vụ văn hoá-giải trí và dịch vụ du lịch-giao thông lại giảm mạnh lần lượt 88,9% và 73,4%.Cục Thống kê quốc gia giải thích do dịch COVID-19 lan rộng, người dân buộc phải học và làm việc trực tuyến tại nhà khiến các hoạt động công cộng như du lịch và xem phim giảm đáng kể trong tháng 3.Tổng giá trị giao dịch mua sắm qua di động đạt 8.467,3 tỷ won (7 tỷ USD), tăng 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái, và chiếm 67,3% tổng tỷ trọng mua sắm trực tuyến, tăng 4,2% so với tháng 3 năm 2019.Tổng giá trị mua sắm trực tuyến quý I năm nay đạt gần 36.840 tỷ won (30,1 tỷ USD), tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dịch vụ văn hoá-giải trí và du lịch-giao thông giảm lần lượt 54,1% và 38,3%. Tuy nhiên, dịch vụ giao đồ ăn nhanh tăng 76,7%, mua sắm trực tuyến các mặt hàng thực phẩm tăng 46,7% và đồ dùng sinh hoạt tăng 40,2%.Trong quý I, doanh số bán hàng trực tuyến ra nước ngoài đạt 1.485 tỷ won (1,2 tỷ USD), tăng 18,8% so với năm ngoái.Xét theo các nước, tổng giá trị mua sắm trực tuyến hàng hóa Hàn Quốc tại Trung Quốc đạt nhiều nhất với 1,320 tỷ won (1,1 tỷ USD), tăng 25,2%; tại ASEAN là 47,5 tỷ won (390 triệu USD), tăng 3,8%; tại Mỹ đạt 38,5 tỷ won (320 triệu USD), giảm 5,9%.Theo nhóm sản phẩm, các sản phẩm liên quan đến quần áo-thời trang giảm 31,2%, thiết bị gia dụng-điện tử-thiết bị truyền thông giảm 41,6%, nhưng nhóm hàng mỹ phẩm lại tăng 24,8% và đĩa nhạc-video-nhạc cụ tăng 108,7% so với năm ngoái.Cũng trong quý I, số tiền người Hàn Quốc đã chi trả để mua hàng trực tuyến từ Mỹ là 484,2 tỷ won (3,96 tỷ USD), từ châu Âu là 264,6 tỷ won (2,1 tỷ USD), từ Trung Quốc là 141,5 tỷ won (1,1 tỷ USD) và từ Nhật Bản 49,6 tỷ won (410 triệu USD).So với một năm trước, số tiền người Hàn Quốc chi trả cho mua sắm trực tuyến từ Trung Quốc giảm 17,3%, từ Nhật Bản giảm 16,8%, nhưng từ thị trường châu Âu tăng 29%, từ Mỹ tăng 9,8%, và từ các nước châu Đại Dương tăng 20,6%.