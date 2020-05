Báo Mỹ đưa tin về giải bóng đá K-League 2020 trước thềm khai mạc

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh công tác phòng dịch COVID-19 của Hàn Quốc đạt kết quả khả quan, chuyên trang thể thao Mỹ NBC Sports ngày 7/5 đã đăng bài phân tích về lễ khai mạc Giải bóng đá chuyên nghiệp K-league 2020, sẽ diễn ra ngày 8/5.Bài báo có tựa đề "Tất cả về giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Hàn Quốc K-League 2020", giới thiệu chi tiết về quá trình chuẩn bị khai mạc cũng như tình hình chung của các đội sẽ tham gia thi đấu.Bài viết mở đầu bằng video giới thiệu giải đấu chính thức "Time to play the Game" do Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc K-League thực hiện, đã gây tiếng vang trong thời gian gần đây. NBC Sports kêu gọi độc giả xem video trước, và dùng cụm từ "không thể không hưng phấn" để miêu tả những hình ảnh trong đoạn clip.Tiếp đó, bài viết trình bày chi tiết quá trình chuẩn bị khai mạc giải K-league. Theo đó, 1.100 người gồm các vận động viên và huấn luyện viên sẽ được xét nghiệm virus COVID-19. Ban tổ chức nghiêm cấm khạc nhổ trong giải đấu và yêu cầu những người tham gia sử dụng bình đựng nước cá nhân.Trong các đội bóng tranh giải, NBC Sports đánh giá đội mạnh nhất là đương kim vô địch Jeonbuk Hyundai Motors do huấn luyện viên Jose Morais, trợ lý kỳ cựu của ông Jose Mourinho, dẫn dắt. Đội đã 5 lần giành ngôi vô địch trong 6 năm qua.Ngoài ra, cầu thủ người Canada Doneil Henry đang chơi cho đội tuyển Suwon Samsung, và chân sút Marco Urena, từng tranh tài tại giải bóng đá chuyên nghiệp Mỹ MLS (Major League Soccer) dưới màu áo San Jose Earthquakes, cũng sẽ chơi ở K-League mùa này với tư cách cầu thủ đội Gwangju FC.NBC Sports cho biết có rất nhiều cầu thủ Brazil tham gia giải K-League năm nay, nhưng theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á, mỗi đội bóng chỉ được sở hữu tối đa 4 cầu thủ nước ngoài.NBC Sports sẽ tiếp tục theo sát giải đấu để cập nhật thông tin và phân tích chuyên môn tới độc giả.