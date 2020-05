Hàn Quốc, EU họp trực tuyến cấp Bộ trưởng thương mại

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee ngày 7/5 đã tổ chức cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng thương mại với Liên minh châu Âu (EU), thảo luận phương án hợp tác song phương nhằm đối phó với dịch COVID-19.Chánh Văn phòng Yoo nhấn mạnh để sớm khắc phục dịch COVID-19, các nước cần cân bằng hài hòa giữa công tác phòng dịch triệt để và duy trì các hoạt động kinh tế xã hội.Bà Yoo đề nghị EU tích cực ủng hộ kế hoạch đề xuất tiêu chuẩn hóa quốc tế "hình mẫu phòng dịch K" của Hàn Quốc lên Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (IOS), nhằm chia sẻ với cộng đồng thế giới những kinh nghiệm, kiến thức đúc kết trong quá trình đối phó dịch COVID-19 của Seoul.Ngoài ra, dịch COVID-19 đã tạo điều kiện phát triển cho các hoạt động kinh tế từ xa (không tiếp xúc trực tiếp), đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Chánh Văn phòng Yoo đề xuất tổ chức đối thoại chiến lược kỹ thuật số Hàn-EU để trao đổi về việc thiết lập các tiêu chuẩn, quy phạm kinh tế kỹ thuật số giữa hai bên.Bà Yoo cũng đề cập đến việc Hàn Quốc và Singapore, Canada, Australia, New Zealand đã thông qua Tuyên bố cấp Bộ trưởng chung ngày 1/5 vừa qua, nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa, dịch vụ và nhân lực cần thiết di chuyển dễ dàng hơn trong bối cảnh dịch COVID-19, qua đó kêu gọi Liên minh châu Âu hợp tác và quan tâm.Bên cạnh đó, hai bên cũng đã trao đổi nhiều vấn đề nổi cộm đa dạng. Chánh Văn phòng Yoo nhấn mạnh gần đây, Hàn Quốc đã sửa đổi ba bộ luật liên quan tới dữ liệu nhằm tăng cường cân bằng giữa bảo hộ thông tin cá nhân với sử dụng dữ liệu. Bà Yoo hối thúc Liên minh châu Âu nhanh chóng hoàn tất đánh giá tính phù hợp về chuẩn mực bảo hộ thông tin cá nhân trong luật của Hàn Quốc so với Luật bảo vệ thông tin cá nhân (GDPR) của EU.Hàn Quốc cũng bày tỏ quan ngại về khả năng biện pháp Hạn chế nhập khẩu khẩn cấp tạm thời (Safe Guard) của EU sẽ làm lan rộng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trên toàn cầu, qua đó đề nghị EU cân nhắc yếu tố dần tự do hóa theo Hiệp định về tự vệ của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) để giảm thiểu tối đa hệ lụy không đáng có.Chánh Văn phòng Yoo cũng đề nghị Liên minh châu Âu tạo điều kiện để các đợt thẩm định cấp tiền hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại châu Âu đạt kết quả tích cực.Cuối cùng, bà Yoo kêu gọi EU hợp tác với Seoul trong công tác đối phó dịch COVID-19, và kỳ vọng kết quả thảo luận lần này sẽ phát triển thành thành quả thực tế trong cuộc họp của Ủy ban thương mại về Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-EU lần thứ 9.