Hàn Quốc xuất hiện trở lại ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tính đến 0 giờ ngày 7/5, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 10.810 ca nhiễm COVID-19, tăng 4 ca so với số liệu công bố một ngày trước.4 ca nhiễm mới gồm 3 trường hợp "ngoại nhập" và 1 ca phát sinh trong cộng đồng. Như vậy, sau 4 ngày Hàn Quốc chỉ ghi nhận các ca "ngoại nhập", đã xuất hiện trở lại ca nhiễm trong cộng đồng.Chính quyền quận Yongsan (Seoul) ngày 7/5 cho biết đang điều tra dịch tễ học sau khi xác định ca nhiễm COVID-19 ở thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi đã từng lui tới nhiều quán bar ở khu phố Itaewon (Seoul) như "King Club", "Trunk".Chính quyền địa phương xác định ca nhiễm trên đã từng tới 5 quán bar và quán nhậu, dự kiến sẽ công bố lộ trình di chuyển của người này qua dữ liệu từ camera giám sát an ninh (CCTV) và lịch sử thanh toán thẻ ngân hàng.Chính phủ nhấn mạnh đôi lúc vẫn xuất hiện trường hợp không xác định rõ con đường lây nhiễm, qua đó kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ hướng dẫn giãn cách xã hội.Ngoài ra, cơ quan phòng dịch cũng đang lên kế hoạch sử dụng giường bệnh ở các địa phương để ngăn chặn tình trạng thiếu thốn điều kiện chăm sóc y tế trong tình huống tái bùng phát dịch COVID-19. Trước mắt, Chính phủ sẽ thảo luận kế hoạch thiết lập hệ thống đối phó chung về giường bệnh điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô, nơi có mật độ dân cư đông đúc.Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ sửa đổi hướng dẫn để đảm bảo tính thực tế hơn sau khi lắng nghe ý kiến của chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu cơ sở hạ tầng đang gặp khó khăn do hướng dẫn giữ khoảng cách trong đời sống hàng ngày, áp dụng từ ngày 6/5.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ thảo luận phương pháp để gia đình có thể thăm hỏi người thân ở các viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc sức khỏe. Những nơi này hiện đang cấm các hoạt động thăm thân để phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 tập thể. Theo đó, cơ quan phòng dịch sẽ cân nhắc cho phép thăm thân ở các viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc sức khỏe từ xa thông qua gọi video trực tuyến trước ngày Cha mẹ (8/5) tới.Chính phủ cũng có phương án cho phép hoặc hỗ trợ xuất khẩu khẩu trang y tế ra nước ngoài vì mục đích nhân đạo. Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) cho biết đã quyết định xuất khẩu khẩu trang vì mục đích nhân đạo sau khi xét thấy tình hình cung cấp khẩu trang trong nước đã ổn định. Tính đến nay, đã có khoảng 70 nước trên thế giới đề nghị Chính phủ Hàn Quốc xuất khẩu, hỗ trợ khẩu trang.