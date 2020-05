Chính phủ hỗ trợ các tầng lớp thu nhập và doanh thu thấp không được hưởng bảo hiểm tuyển dụng

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki ngày 7/5 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương lần thứ hai, công bố kế hoạch xúc tiến chi tiết cơ chế hỗ trợ ổn định tuyển dụng khẩn cấp.Cụ thể, Chính phủ đã đặt tiêu chuẩn cho những người làm nghề tự do, kinh doanh nhỏ lẻ không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp duy trì tuyển dụng là những người có doanh thu giảm sút nghiêm trọng do ảnh hưởng từ dịch COVID-19.Phó Thủ tướng đề xuất điều kiện đầu tiên để được hỗ trợ là những hộ gia đình có thu nhập dưới 100% mức thu nhập trung vị, hoặc thu nhập hàng năm dưới 50 triệu won (hơn 40.700 USD), hay doanh thu hàng năm dưới 150 triệu won (hơn 122.000 USD) trong nhóm đối tượng không được hỗ trợ bảo hiểm tuyển dụng như lao động tự do, lao động làm việc ngắn hạn, lao động nghỉ không lương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ.Thu nhập trung vị là mức thu nhập ở vị trí chính giữa trong thứ tự thu nhập của các hộ gia đình. Tầng lớp thu nhập thấp có thu nhập dưới 50% mức trung vị, tầng lớp thu nhập trung bình từ 50% tới 150%, và tầng lớp thu nhập cao trên 150% mức trung vị.Bên cạnh đó, những đối tượng có cả thu nhập và doanh thu giảm trên 25% sẽ được chi trả tiền hỗ trợ ổn định tuyển dụng 500.000 won (407 USD)/tháng trong vòng ba tháng.Trường hợp thu nhập dưới 150% mức thu nhập trung vị, thu nhập hàng năm dưới 70 triệu won (hơn 57.000 USD), doanh thu dưới 200 triệu won (gần 163.000 USD), và thu nhập giảm hơn 50% cũng sẽ được nhận hỗ trợ.Theo Phó Thủ tướng Hong, có gần 930.000 người thuộc đối tượng nhận hỗ trợ trên từ Chính phủ. Về ngân sách chi trả trợ cấp, Chính phủ đã thông qua trước nguồn tiền 940 tỷ won (gần 766 triệu USD) vào ngày 4/5 vừa qua, số tiền còn lại sẽ được đưa vào dự thảo ngân sách bổ sung đợt ba.Ngoài ra, Chính phủ cũng chọn 10 bài toán xúc tiến trong ba lĩnh vực lớn hướng tới "Lộ trình chính sách mới" kiểu Hàn Quốc. Ba lĩnh vực này gồm xây dựng nền tảng dữ liệu, mạng di động thế hệ thứ 5 (5G), trí tuệ nhân tạo AI; nuôi dưỡng ngành công nghiệp không tiếp xúc trực tiếp; và số hóa ngành cơ sở hạ tầng xã hội (SOC). Dự kiến phương án xúc tiến cụ thể sẽ được Chính phủ công bố vào đầu tháng tới.