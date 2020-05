Hai công ty du lịch lớn của Hàn Quốc lỗ nặng trong quý I

Photo : YONHAP News

Hai công ty lữ hành lớn của Hàn Quốc là Hana Tour và Modetour vừa thông báo thua lỗ nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, Hana Tour ghi nhận mức thâm hụt hơn 20 tỷ won (16 triệu USD) trong quý I.Doanh thu quý I của doanh nghiệp này đạt 110,8 tỷ won (900 triệu USD), giảm 51% so với cùng kỳ năm trước, mức lỗ ròng 34,872 tỷ won (28 triệu USD).Công ty du lịch Modetour lỗ 1,4 tỷ won (1,1 triệu USD) trong quý I năm nay. So với mức lợi nhuận 9,1 tỷ won (7,4 triệu USD) ba tháng đầu năm 2019, lợi nhuận quý I năm nay của Modetour đã giảm hơn 10 tỷ won (8,2 triệu USD).Doanh thu của Modetour trong quý I đạt 44,2 tỷ won (36 triệu USD), giảm 52,07% so với cùng kỳ năm ngoái, mức lỗ ròng 1,4 tỷ won (1,1 triệu USD).Tháng 3 năm nay, thời điểm dịch COVID-19 lây lan nghiêm trọng, lượng khách Hàn Quốc xuất cảnh ra nước ngoài đã giảm 93,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng du lịch nước ngoài của Hana Tour và Modetour chiếm hơn 90%, nên doanh thu từ các gói du lịch nước ngoài đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.Doanh số bán các gói du lịch nước ngoài của hai công ty lữ hành lớn này đã giảm 99% về gần mức 0, mức thấp kỷ lục, vào tháng 3 và tháng 4.Dịch COVID-19 trong nước đã phần nào được kiểm soát, người dân dần quay lại nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn rất nghiêm trọng nên khó có thể đánh giá triển vọng của ngành du lịch Hàn Quốc.Tổ chức du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO) cho biết tính đến tháng 4, có tới 96% các điểm đến trên toàn thế giới vẫn đang bị hạn chế hoặc cấm du lịch.