Seoul đóng vai trò chủ đạo trong thảo luận toàn cầu về khắc phục dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc được cho là đã đề xuất thành lập các "Nhóm hữu nghị" với các nước thành viên Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), và Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) để thảo luận khắc phục dịch COVID-19, dựa vào hiệu quả đối phó đại dịch tích cực của Seoul.Theo đó, chủ đề thảo luận với Liên hợp quốc là "Đoàn kết chung vì an ninh y tế quốc tế", với WHO là "Hợp tác đối phó toàn cầu về bệnh truyền nhiễm", và với UNESCO là "Giáo dục người dân toàn cầu để mở rộng đoàn kết quốc tế".Kế hoạch của Chính phủ là lần lượt cho ra mắt ba "Nhóm hữu nghị" do Hàn Quốc dẫn dắt trong tháng này, bắt đầu với Liên hợp quốc.Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết đã có hơn 30 nước thành viên đồng ý tham gia "Nhóm hữu nghị" của Liên hợp quốc. Nhiều nước lớn và những nước chịu thiệt hại nặng nề do dịch COVID-19 cũng sẽ tham gia, Ban thư ký của Liên hợp quốc cũng phản ứng tích cực với đề xuất này. Mỹ và Trung Quốc dù bày tỏ quan tâm tới đề xuất của Hàn Quốc nhưng vẫn chưa công khai quyết định tham gia.Nếu Nhóm hữu nghị được thành lập, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Hyun sẽ giữ chức đồng Chủ tịch cùng Đại sứ tại Liên hợp quốc của một số nước khác.Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 6/5 cũng đã tham dự cuộc họp trực tuyến với các Đại sứ Hàn Quốc ở Liên hợp quốc, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Áo, và UNESCO. Bà Kang kêu gọi Đại sứ tại các nước và tổ chức thúc đẩy hợp tác đa phương, tích cực phổ biến những kinh nghiệm và thế mạnh của Hàn Quốc trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19.