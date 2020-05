Thặng dư cán cân vãng lai quý I của Hàn Quốc đạt 13,61 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) thông báo cán cân vãng lai quý I của Hàn Quốc thặng dư 13,61 tỷ USD, tăng 1,42 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái (12,19 tỷ USD).Theo đó, kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh so với kim ngạch nhập khẩu, thặng dư cán cân hàng hóa giảm, số lượng người xuất cảnh giảm nên cán cân dịch vụ cũng bị ảnh hưởng.Trong quý I, thặng dư cán cân hàng hóa đạt 15,34 tỷ USD, giảm 4,18 tỷ USD so với quý I năm 2019 (19,52 tỷ USD), thấp nhất kể từ quý I năm 2013 (13,74 tỷ USD).Kim ngạch xuất khẩu đạt 131,51 tỷ USD, giảm 4,5%; trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 116 tỷ USD, chỉ giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong bối cảnh kinh tế thế giới chững lại do dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc và các nước châu Âu cũng trì trệ, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng ô tô, hóa dầu và thép cũng giảm.Kim ngạch nhập khẩu trang thiết bị sản xuất chíp bán dẫn có tăng, nhưng với các mặt hàng nguyên liệu thô và hàng tiêu dùng như khí đốt và thép lại giảm.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết trong quý I năm nay, ảnh hưởng từ các quy định mới về môi trường cũng đã khiến kim ngạch xuất khẩu xăng dầu và diesel giảm, hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc bị hạn chế vì dịch COVID-19 lây lan.Các chuyên gia dự đoán cán cân vãng lai sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng từ tháng 4 khi sản lượng xuất khẩu từ tất cả các công ty giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh.Cán cân dịch vụ thâm hụt 5,28 tỷ USD, giảm 1,9 tỷ USD so với cùng kỳ một năm trước.Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng người xuất cảnh giảm đáng kể so với người nhập cảnh, cán cân du lịch thâm hụt 2,17 tỷ USD, giảm 380 triệu USD so với quý I năm 2019.Cán cân vận chuyển đạt 280 triệu USD, thâm hụt so với cùng kỳ năm trước (380 triệu USD). Cán cân thu nhập từ lương, cổ tức, tiền lãi thặng dư 3,86 tỷ USD.Cán cân vãng lai của Hàn Quốc tiếp tục thặng dư 11 tháng liên tiếp, riêng trong tháng 3 thặng dư 6,23 tỷ USD.Tuy nhiên, cán cân hàng hóa đã giảm 1,34 tỷ USD so với năm ngoái (8,34 tỷ USD) do xuất khẩu trì trệ và đơn giá các mặt hàng xuất khẩu chính như chíp bán dẫn và các sản phẩm dầu mỏ giảm.