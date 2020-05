Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (KITA) ngày 7/5 đã công bố báo cáo về triển vọng và tác động của dịch COVID-19 tới xuất khẩu. Theo đó, xuất khẩu của Hàn Quốc trong ba tháng đầu năm nay giảm 1,4%, tỷ lệ giảm tương đối thấp so với Mỹ (-3,1%), Đức (-4%), và Hong Kong (-10,7%).Đặc biệt, tỷ lệ giảm xuất khẩu của Ấn Độ và Trung Quốc lần lượt là -12,8% và -13,4%, gấp 9 lần Hàn Quốc.KITA phân tích xuất khẩu của Seoul trong quý I khả quan hơn các đối thủ cạnh tranh là nhờ khối lượng hàng đã ký hợp đồng trước đó tăng 5,8%, bất chấp giá chíp bán dẫn giảm và giá dầu giảm mạnh.Trong quý I vừa qua, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc và Khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm lần lượt 6,8% và 3,3%, Mỹ chỉ tăng 0,3%, trong khi Hàn Quốc đạt tăng trưởng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Hiệp hội thương mại Hàn Quốc nhận định kinh tế trì trệ ở các nước phát triển như Mỹ, châu Âu do số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến gần đây sẽ khiến xuất khẩu quý II của Hàn Quốc giảm mạnh, nhưng sau đó có thể cải thiện.KITA kỳ vọng hiệu quả của chính sách kích thích kinh tế thế giới sẽ mang đến cơ hội xuất khẩu lớn cho Hàn Quốc trong quý III năm nay, chủ yếu ở các mặt hàng tiêu dùng triển vọng. Do đó, Chính phủ cần quan tâm và hỗ trợ hơn nữa cho các hoạt động quảng bá sản phẩm ra nước ngoài của các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.