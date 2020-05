Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 8/5 đưa tin báo cáo "Kế hoạch ứng phó nhân đạo quốc tế về dịch COVID-19" do Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) công bố gần đây nhận định cần 39,7 triệu USD để hỗ trợ Bắc Triều Tiên đối phó dịch COVID-19 trong cả lĩnh vực y tế và phi y tế.Nếu tính cả số tiền dành cho các hỗ trợ nhân đạo cần thiết khác là 107 triệu USD thì tổng nguồn tiền cần thiết để viện trợ Bắc Triều Tiên lên đến 146,7 triệu USD.Báo cáo phân tích tình hình dịch COVID-19 và số tiền cần thiết để hỗ trợ Bắc Triều Tiên và cả những nước khác. Dựa vào thống kê số ca nhiễm COVID-19 của Bình Nhưỡng trình lên Tổ chức thương mại thế giới (WHO), Liên hợp quốc đã đánh dấu miền Bắc không có ca nhiễm COVID-19 nào.Ở một diễn biến liên quan, trong cuộc họp trực tuyến ngày 7/5 (giờ địa phương), Giám đốc Văn phòng điều phối viện trợ nhân đạo (OCHA) Mark Lowcock khẳng định Liên hợp quốc đã có nhiều kinh nghiệm nên không lo ngại số tiền viện trợ cho miền Bắc sẽ được nước này sử dụng để phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.