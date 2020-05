Ông Moon Jae-in là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đạt trên 70% ủng hộ bước sang năm thứ ba nhiệm kỳ

Photo : YONHAP News

Cơ quan thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc Gallup ngày 8/5 công bố tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in trong tuần qua đã vượt ngưỡng 70%, mức cao nhất sau gần 2 năm. Nhiều người dân đánh giá tích cực về thành quả của công tác phòng dịch COVID-19 mà Chính phủ đang triển khai.Cuộc khảo sát được tiến hành trong hai ngày 6 và 7/5 với 1.004 công dân trưởng thành. Có đến 71% người tham gia bày tỏ ủng hộ Tổng thống, tăng 7% so với tuần trước.Tỷ lệ đánh giá tiêu cực giảm 5% còn 21%, 8% chọn câu trả lời trung lập, 5% từ chối trả lời hoặc chọn "không biết".Lần gần đây nhất tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với Tổng thống Moon Jae-in vượt ngưỡng 70% là vào tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2018 (71%).Tỷ lệ này từng lên đến 79% sau cuộc bầu cử địa phương tháng 6/2018, nhưng lại giảm mạnh còn 49% vào tuần đầu tiên của tháng 9 cùng năm. Đến cuối tháng, con số này lại tăng vượt ngưỡng 60% nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần ba tại thủ đô Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên từ 18-20/9.Từ đó trở đi, do nhiều vấn đề về dân sinh, kinh tế, Tổng thống Moon Jae-in không còn giành được nhiều ủng hộ từ người dân như trước. Tỷ lệ ủng hộ đã rơi xuống dưới ngưỡng 50% trong tuần đầu tiên của tháng 12/2018, đến sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát mới hồi phục trở lại.Sau khi Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc được sửa đổi, từ năm 1987 đến nay, ông Moon là Tổng thống đầu tiên được 70% người dân ủng hộ khi bước sang năm thứ ba của nhiệm kỳ.Cùng thời điểm này, các đời Tổng thống trước chỉ đạt tối đa trên dưới 40%, cụ thể là Tổng thống Roh Tae-woo 12%, Tổng thống Kim Young-sam 41%, Tổng thống Kim Dae-jung và Tổng thống Roh Moo-hyun đều được 27%, Tổng thống Lee Myung-bak 43%, và người tiền nhiệm của ông Moon là bà Park Geun-hye 42%.53% những người đánh giá tích cực về công tác điều hành đất nước của Tổng thống đương nhiệm chọn lý do là Tổng thống và Chính phủ đang làm khá tốt trong công tác đối phó với đại dịch COVID-19.Về các đánh giá tiêu cực, nguyên nhân chiếm nhiều nhất là "còn thiếu sót trong giải quyết các vấn đề kinh tế và dân sinh" (22%), tiếp đó là "đặt nặng quan hệ liên Triều, có xu hướng thân với miền Bắc" (11%), "nhìn chung còn thiếu sót" (9%) và "còn hạn chế trong đối phó dịch COVID-19" (8%).Xét theo độ tuổi, 66% người tham gia từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ Tổng thống, 21% chọn ngược lại. Tỷ lệ này ở độ tuổi từ 30 đến 39 là 77% và 17%, từ 40 đến 49 là 85% và 12%, trên 50 dưới 60 là 69% và 25%, trên 60 là 64% và 26%. Kết quả này cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống vượt xa tỷ lệ không ủng hộ ở mọi lứa tuổi.Xét theo xu hướng chính trị, có đến 91% cử tri theo xu hướng tiến bộ đánh giá tích cực về công tác điều hành đất nước của Tổng thống, 69% cử tri trung lập cũng chung quan điểm. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở những cử tri có xu hướng bảo thủ cũng đạt 46%, nhỉnh hơn so với 44% không ủng hộ.Cũng theo kết quả thăm dò ý kiến lần này, tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho các đảng lần lượt là 46% đối với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, tăng 3% so với tuần trước, 17% với đảng Hợp nhất Tương lai, giảm 2%. Đây cũng là mức ủng hộ thấp nhất đối với đảng này kể từ khi thành lập hồi tháng 2 năm nay. Đảng Công lý và đảng vì Quốc dân duy trì tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 7% và 4%, đảng Dân chủ mở được 3%. Tỷ lệ cử tri không ủng hộ đảng nào là 22%, tăng 3% so với tuần trước.Có 73% người dân đánh giá tích cực về việc Chính phủ quyết định chốt và mở gói hỗ trợ khẩn cấp cho toàn dân, chỉ có 18% đánh giá ngược lại và 8% không đưa ra bình luận.Cuộc thăm dò ý kiến có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%.