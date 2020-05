Chính phủ ban lệnh hành chính khuyến cáo hạn chế hoạt động các quán rượu trên cả nước

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo sau cuộc họp trực tuyến chiều 8/5 giữa Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, chính quyền 17 tỉnh, thành phố, Bộ Hành chính và an toàn, và Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm, Trưởng Ban phòng dịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Yoon Tae-ho cho biết Chính phủ đã quyết định ban lệnh hành chính khuyến cáo hạn chế hoạt động các quán bar, quán rượu, vũ trường trong vòng một tháng, bắt đầu từ 8 giờ tối 8/5.Ông Yoon cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì biện pháp giãn cách xã hội trong đời sống hàng ngày như hiện nay.Lệnh hành chính lần này có ý nghĩa tương tự lệnh hành chính ban hành từ ngày 20/4 tới 5/5 vừa qua đối với các cơ sở có nhiều người lui tới, trong khoảng thời gian nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội.Ngoài ra, các cơ sở thể dục thể thao trong nhà, trung tâm dạy thêm cũng phải tuân thủ hướng dẫn phòng dịch trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội mới. Các cơ sở kinh doanh có không gian khép kín như quán bar được cho là khó có thể thực hiện giãn cách, nên Chính phủ đã ban lệnh hành chính trên.Chính phủ không áp mức phạt đối với các trường hợp không tuân thủ hướng dẫn phòng dịch sau khi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội mới từ ngày 6/5, song vẫn ban lệnh hành chính nhằm yêu cầu các cơ sở kinh doanh trên thực hiện đúng nguyên tắc phòng dịch.Cùng với đó, Chính phủ cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường rà soát sai phạm của các cơ sở này, như lập danh sách sai về thông tin liên lạc của khách hàng.Tính đến chiều cùng ngày, đã có 15 ca nhiễm liên quan tới trường hợp phát sinh trong cộng đồng từng đến 5 vũ trường ở khu phố Itaewon (Seoul).Cơ quan phòng dịch cho biết khách đến các quán bar trên đã không đeo khẩu trang trong không gian khép kín, đông người, nên khả năng số ca nhiễm liên quan tới trường hợp này sẽ tiếp tục gia tăng.