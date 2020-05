Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/5 đã có bài phát biểu đặc biệt tới toàn dân nhân dịp bước sang năm thứ ba nhiệm kỳ, đề cập những mục tiêu của Chính phủ trong hai năm tới.Đầu tiên, Tổng thống khẳng định quyết tâm đưa Hàn Quốc trở thành hình mẫu đi đầu thế giới cả về phòng chống dịch và khắc phục kinh tế khỏi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ông nhấn mạnh để đối phó với dịch bệnh không có cách nào khác ngoài đối đầu trực diện, biến khủng hoảng thành cơ hội.Tổng thống nhận định vị thế quốc gia và niềm tự hào dân tộc của Hàn Quốc đang được nâng tầm hơn bao giờ hết sau khi được thế giới công nhận là quốc gia tiên phong trong cuộc chiến chống đại dịch, và mô hình phòng dịch kiểu Hàn Quốc đã trở thành tiêu chuẩn cho toàn thế giới.Tổng thống cũng đề cập đến vụ phát sinh lây nhiễm tại các tụ điểm vui chơi giải trí như hộp đêm mới đây, nhấn mạnh tình huống này có thể xảy ra ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào, bởi cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Ông Moon cho rằng vụ việc là tiếng chuông cảnh báo, nhắc nhở toàn dân phải đề cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy tắc phòng dịch, bởi theo nhiều chuyên gia đây là lúc chuẩn bị tinh thần cho nguy cơ đại dịch bùng phát lần hai.Bên cạnh đó, Tổng thống Moon cũng tuyên bố phương hướng tái cơ cấu Chính phủ nhằm tăng cường hệ thống y tế công cộng, nâng cao khả năng ứng phó với các bệnh truyền nhiễm.Theo đó, Chính phủ có kế hoạch nâng cấp Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) thành Vụ quản lý dịch bệnh để nâng cao tính chuyên môn và độc lập, đồng thời bổ sung thêm lực lượng y tế còn thiếu ở các địa phương. Tổng thống cho biết nếu Quốc hội chấp thuận thì Chính phủ sẽ tăng số lượng Thứ trưởng của Bộ Y tế và phúc lợi. Ông cũng đồng thời kêu gọi Quốc hội hợp tác xúc tiến các dự án xây dựng bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm và Phòng nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm cấp trung ương để đối phó với tình huống tái bùng phát dịch bệnh.Về kinh tế, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng có thể so sánh khủng hoảng kinh tế hiện nay với cuộc Đại suy thoái toàn cầu sau khi thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ ngày 29/10/1929. Ông Moon nhận định đây là một cuộc chiến kinh tế với rất nhiều vấn đề như thâm hụt cán cân thương mại, ngành dịch vụ lao dốc, các ngành chế tạo và công nghiệp trọng điểm rơi vào khó khăn, khủng hoảng tuyển dụng và người lao động mất việc. Ông gửi lời động viên và chia sẻ tới người dân đang gồng mình chống chọi với hoàn cảnh hiện tại.Tổng thống cam kết Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để khắc phục khủng hoảng kinh tế. Ông cho biết đến nay, Chính phủ đã rót 245.000 tỷ won (200,6 tỷ USD) cho các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo mới việc làm, và đang cân đối chuẩn bị lập ngân sách bổ sung lần ba.Trong hai năm cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Hàn Quốc đề ra 4 bài toán lớn gồm: xây dựng kinh tế kiểu mới mở ra thời kỳ "hậu COVID-19"; mở rộng phạm vi áp dụng bảo hiểm tuyển dụng cho cả các đối tượng lao động không thuộc biên chế, lao động tự do, thực thi chế độ hỗ trợ tìm việc làm cho người dân nhằm đảm bảo ổn định mạng lưới tuyển dụng; xúc tiến dự án cấp quốc gia về xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu, mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) nhằm tạo thêm nhiều việc làm mới; dẫn đầu trong hợp tác, liên kết quốc tế về đảm bảo an toàn và sinh mệnh con người.Ông Moon cũng bày tỏ hy vọng về một cộng đồng chung hòa bình và an toàn cho hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống cho biết mọi đề xuất của Seoul với Bình Nhưỡng về các dự án xây dựng tuyến đường sắt ven biển phía Đông, xúc tiến tour du lịch cá nhân sẽ vẫn được duy trì, và Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại để thuyết phúc Bình Nhưỡng chấp thuận những đề án này, sau khi tình hình đại dịch COVID-19 được kiểm soát ổn định hơn.