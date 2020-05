Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) hôm 10/5 (giờ địa phương) đưa tin Nhà Trắng (Mỹ) cho biết đã "tham khảo" những thành công của Hàn Quốc trước khi khởi động lại nền kinh tế trì trệ do đại dịch COVID-19.Ngoại trưởng Mỹ Mike Peompeo và cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết trong 2 tuần qua, Chính phủ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã quan sát kỹ lưỡng cách Hàn Quốc, Áo và Singapre khống chế dịch COVID-19.Tuy nhiên, sau khi Singapore bùng phát ca nhiễm mới tập trung ở cộng đồng người lao động nước ngoài sinh hoạt trong các khu ký túc, Mỹ chỉ còn tập trung vào hai nước là Áo và Hàn Quốc.Trên thực tế, cả hai trường hợp Áo và Hàn Quốc đều khác xa Mỹ cả về quy mô dân số và những biện pháp của Chính phủ khi dịch bệnh mới phát sinh, nên nhiều ý kiến cho rằng không thích hợp để đặt hai nước này lên bàn cân so sánh với Mỹ.Từ khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ngày 20/1, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng khoảng 10.800 ca, nhưng số ca tử vong chỉ dừng ở 256 người. Phải bước sang tháng 5 khi tỷ lệ lây nhiễm gần như về mức 0, Chính phủ Seoul mới nới lỏng giãn cách xã hội.Hãng tin Bloomberg nhận xét Hàn Quốc khác hẳn Mỹ về tốc độ tiến hành xét nghiệm COVID-19. Đến đầu tháng 3, Hàn Quốc vẫn còn là một trong những nước dẫn đầu về số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới, chỉ đứng sau nước khởi phát dịch là Trung Quốc. Tuy nhiên đến giữa tháng 3, nước này đã xét nghiệm cho hơn 20.000 người trên hơn 52 triệu dân.Đã có một số quan ngại về việc tái bùng phát dịch tại Hàn Quốc, như vụ phát sinh các ca nhiễm mới từ khu phố Tây Itaewon ở thủ đô Seoul, nhưng con số tăng 34 ca trong ngày 9/5 vẫn được cho là thấp.Trong khi đó, cùng ngày tại Mỹ có đến hơn 25.000 ca nhiễm mới. Hai con số rõ ràng cách nhau quá xa, nhưng trong tháng này Hàn Quốc mới quyết định thận trọng mở cửa trở lại lần lượt các địa điểm công cộng như trường học, rạp chiếu phim.Còn với trường hợp Áo, ngay khi dịch COVID-19 bùng phát vào khoảng tháng 3, Chính phủ nước này đã ban bố quy định giãn cách xã hội, và là một trong những nước đầu tiên thực hiện phong tỏa biên giới. Thời điểm đó, Áo có khoảng 9 triệu dân và hơn 200 ca nhiễm COVID-19, không có ca tử vong nào.Chỉ đến ngày 14/4 khi số ca nhiễm mới tại đây rơi xuống dưới ngưỡng 200 người mỗi ngày, Chính phủ Áo mới bắt đầu nới lỏng các quy định về giãn cách và phong tỏa. Nhưng trên thực tế, đến hiện tại vẫn chỉ có cá nhân được phép ra khỏi nhà, còn các cơ sở công cộng tập trung nhiều người như khách sạn hay trường học vẫn bị đóng cửa.Hiện tại, Áo đã có khoảng 15.800 ca nhiễm bệnh với 618 trường hợp tử vong, Thủ tướng Sebastian Kurz còn tuyên bố sẽ siết chặt lại các biện pháp giãn cách nếu số ca nhiễm mới tăng lên.Còn tại Mỹ hiện nay, ngoài 3 bang New York, Connecticut và Massachusett, 47 bang còn lại đều đã hoặc đang có kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa. Trên thực tế, ngoài một số khu ở bang New York, hầu hết mọi địa phương của Mỹ đều đã khởi động lại các hoạt động kinh tế.