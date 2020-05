Bloomberg dự đoán kinh tế Hàn Quốc năm nay tăng trưởng -0,1%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế Bloomberg thuộc hãng tin Bloomberg dự đoán Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm 2020 sẽ đạt -0,1%, giảm 2,4% so với nhận định của tổ chức này trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Ngoài ra, viện nghiên cứu cũng đánh giá Hàn Quốc là quốc gia có khả năng khôi phục kinh tế nhanh nhất trong nhóm các nước có nền kinh tế phát triển.Trong 31 nền kinh tế lớn trên thế giới, Hàn Quốc có mức giảm thấp thứ hai sau Hong Kong (giảm 1,6% so với dự đoán tăng trưởng ban đầu của Bloomberg). Triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay của Hàn Quốc đứng thứ ba sau Trung Quốc (2%) và Indonesia (0,8%).Bloomberg cũng hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ từ 2% xuống -6,4%, khu vực đồng tiền chung châu Âu từ 0,9% xuống -8,1%, thậm chí Ý và Tây Ban Nha còn có triển vọng kinh tế tồi tệ hơn.Trước đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã dự đoán triển vọng tăng trưởng của Hàn Quốc là -1,2%, đứng thứ 4 trong nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), mức giảm thấp nhất (3,4%) so với báo cáo hồi tháng 1 của tổ chức này.