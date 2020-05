Người dân Seoul không đeo khẩu trang không được lên tàu điện ngầm trong giờ cao điểm

Photo : YONHAP News

Chính quyền thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 11/5 đã công bố các nội dung mới của quy tắc phòng dịch COVID-19. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 13/5 tới đây, người dân thủ đô bắt buộc phải đeo khẩu trang khi sử dụng tàu điện ngầm trong giờ cao điểm. Những người không mang theo khẩu trang có thể mua tại văn phòng quản lý nhà ga.Theo đó, khi số lượng hành khách trên một khoang tàu đạt 150% so với mức quy định, nhà ga sẽ phát loa thông báo yêu cầu đeo khẩu trang, nhân viên nhà ga sẽ đứng kiểm tra ngay tại cửa lên, hành khách nào không đeo khẩu trang sẽ không được lên tàu.Để đề phòng các trường hợp hành khách không mang theo khẩu trang, thành phố Seoul dự kiến sẽ cho bán khẩu trang tại các máy bán hàng tự động (448 địa điểm), cửa hàng tạp hóa (118 địa điểm) và các cửa hàng tiện ích (157 địa điểm) trong nhà ga. Giá bán tại những địa điểm này bằng giá thị trường.Chính quyền thành phố có kế hoạch sửa đổi điều lệ chuyên chở hành khách bằng tàu điện ngầm, bổ sung nội dung liên quan đến yêu cầu đeo khẩu trang phòng chống bệnh truyền nhiễm.Tại 10 nhà ga lớn thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải và 10 ga trung chuyển chính, chính quyền thủ đô sẽ bố trí nhân viên hướng dẫn từ tháng 6 tới để đảm bảo hành khách đứng chờ đúng vạch và giữ khoảng cách an toàn khi chờ tàu.Bên cạnh đó, thành phố cũng dự kiến lắp thêm các khoang tàu để giải quyết tình trạng hỗn loạn trong giờ cao điểm. Với các tuyến thường xuyên đông khách như tuyến số 2, 4 và 7, thành phố sẽ tăng số chuyến trong ngày, với các tuyến khác cũng bố trí tàu dự bị cho tình huống phát sinh quá tải. Đặc biệt, riêng tuyến số 2, tuyến đông khách nhất khu vực thủ đô, sẽ được triển khai hệ thống vận hành tự động (ATO) trong giờ cao điểm.Trường hợp lượng hành khách trong một khoang lên tới 170%, ngoài việc giới hạn hành khách lên tàu, lái tàu hoặc cán bộ điều hành nhà ga có thể tự nhận định tình hình để quyết định không dừng lại ở các trạm nhiều hành khách chờ.Đối với loại phương tiện giao thông công cộng phổ biến khác tại thủ đô là xe buýt, chính quyền dự kiến sẽ cho phép các tuyến xe vận hành 100% như trước khi thực hiện giảm chuyến để phòng chống lây lan dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tùy theo tình hình hành khách thực tế, thời gian chờ giữa các chuyến có thể được điều chỉnh linh hoạt, các xe dự bị cũng có thể được huy động.Chính quyền thủ đô cho biết theo kết quả phân tích dựa trên dữ liệu hành khách sử dụng thẻ giao thông công cộng, lượng hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại thủ đô hiện nay rơi vào khoảng 80% đến 90% so với trước khi dich COVID-19 bùng phát, tuy nhiên đang có xu hướng tăng dần trở lại.Nếu lượng hành khách tiếp tục tăng lên thì thành phố sẽ cho phép các tuyến xe buýt và tàu điện ngầm hoạt động bình thường trở lại từ giữa tháng 6 tới.Đặc biệt, lượng hành khách trên tuyến tàu điện ngầm số 2 đoạn từ ga Sadang đến ga Bangbae đã có lúc lên đến 150% trong giờ cao điểm ở tuần cuối tháng 4. Trước đó, lượng hành khách tối đa của tuyến này vào giờ cao điểm là 170%.Đối với xe buýt, lượng hành khách tối đa trong giờ cao điểm đạt 138% tháng 11/2019, giảm xuống còn 110% trong tuần đầu tiên của tháng 3, sau đó đã tăng lại 120% vào tuần cuối tháng 4.Chính quyền thủ đô Seoul kêu gọi người dân tự ý thức theo dõi thông tin về giờ cao điểm và các tuyến đông người để lựa chọn phương tiện giao thông cũng như giờ di chuyển phù hợp, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.Người có tiền sử các bệnh về hô hấp, có bệnh lý nền thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm cao được khuyến cáo không sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong giờ cao điểm.