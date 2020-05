Nợ quốc gia Hàn Quốc có khả năng vượt 700 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Theo đồng hồ nợ công do Văn phòng ngân sách Quốc hội Hàn Quốc (NABO) công bố ngày 10/5, tính đến 9 giờ 9 phút chiều 9/5, tổng nợ quốc gia Hàn Quốc là 769.185 tỷ won (633 tỷ USD), tức là mỗi người dân phải gánh khoản nợ hơn 14.800.000 won (khoảng 12.200 USD).Nợ công là những khoản vay mà Chính phủ trung ương và chính quyền địa phương phải thanh toán, tốc độ tăng nợ công đang ngày càng gia tăng gần đây. Cụ thể, nợ quốc gia năm 2000 ghi nhận mức 100.000 tỷ won, vượt mốc 200.000 tỷ won năm 2004 và 300.000 tỷ won năm 2008, đến năm 2019 lên tới 729.000 tỷ won (600 tỷ USD). Năm nay, dự kiến nợ quốc gia sẽ vượt quá 800.000 tỷ won (660 tỷ USD).Nợ công tính trên đầu người năm 2000 là 2,37 triệu won (1.500 USD theo tỷ giá hiện nay), nhưng đến năm 2014 đã lên thành 15,1 triệu won (12.420 USD theo tỷ giá hiện nay), tăng hơn 10.000 USD trong vòng 14 năm. Nếu tiếp tục đà này, dự kiến nợ công tính trên đầu người của năm nay sẽ vượt quá 15 triệu won (12.337 USD)Vấn đề là những khoản nợ công của Hàn Quốc sẽ tiếp tục leo thang để thoát khỏi cú sốc do dịch COVID-19 bùng phát năm nay.Theo dự toán ngân sách Nhà nước đầu năm 2020, nợ quốc gia của Hàn Quốc là 805.200 tỷ won (662 tỷ USD), nhưng sẽ tăng lên thành 815.500 tỷ won (670 tỷ USD) sau khi bổ sung ngân sách lần một, và lên đến 819.000 tỷ won (673 tỷ USD) sau khi bổ sung ngân sách lần hai. Như vậy, Seoul đã vượt quá 13.500 tỷ won (11 tỷ USD) so với Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm (2019-2023).Theo kế hoạch này, Chính phủ dự đoán nợ quốc gia theo năm sẽ là 887.600 tỷ won (730 tỷ USD) vào năm 2021, 970.600 tỷ won (798 tỷ USD) năm 2022 và 1.163.000 tỷ won (956 tỷ USD) năm 2023.Nếu Quốc hội phê chuẩn dự thảo ngân sách bổ sung lần ba của Chính phủ là 30.000 tỷ won (25 tỷ USD), dự kiến nợ quốc gia sẽ lên tới 850.000 tỷ won (700 tỷ USD), tức là tới cuối năm nay, nợ công mỗi người dân phải gánh chịu sẽ tăng thêm hơn 1.000 USD.