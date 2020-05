Nhiệt độ trung bình tháng 5 của Seoul cao nhất trong 8 năm gần đây

Photo : YONHAP News

Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc hôm 10/5 cho biết nhiệt độ trung bình từ ngày 1-8/5 vừa qua tại thủ đô Seoul là 19,8 độ C, cao nhất sau mức 20,2 độ C năm 2012.Nhiệt độ trung bình cao nhất trong những ngày này là 25,4 độ C, mức cao nhất trong vòng 3 năm. Vào năm 2017, con số này là 25,8 độ C.Tình hình nắng nóng đầu hè không chỉ xảy ra tại thủ đô Seoul mà còn tại nhiều địa phương khác trên toàn Hàn Quốc.Tại huyện Uljin tỉnh Bắc Gyeongsang, nhiệt độ cao nhất trong ngày 1/5 là 32,8 độ C, mức cao nhất trong 10 ngày đầu tháng 5 từ trước đến nay tại đây.Nhiều khu vực khác cũng ghi nhận các mức nhiệt độ ban ngày khá cao, như thành phố Sokcho (tỉnh Gangwon) 32,4 độ C, thành phố Sangju (tỉnh Bắc Gyeongsang) 31,8 độ C, thành phố Donghae (tỉnh Gangwon) 30,9 độ C, thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang) 30,3 độ C, huyện Sunchang (tỉnh Bắc Jeolla) 29,5 độ C.Hiện tượng nhiệt độ cao đầu tháng 5 được phân tích chủ yếu là do trời nắng, không mưa trong nhiều ngày, và năng lượng bức xạ mặt trời tích tụ trong không khí.Lượng mưa tại thủ đô Seoul tính đến ngày 8/5 vừa qua là 2,3mm, thấp hơn hẳn so với mức bình quân 31,7mm tính từ năm 1981 đến 2010.Nguyên nhân là do khối khí áp cao mang theo không khí nóng từ phía Nam bán đảo tràn về và hiện tượng nóng lên toàn cầu.Giám đốc Trung tâm nghiên cứu nắng nóng thuộc Viện khoa học kỹ thuật Ulsan Lee Myung-in cho biết nhiệt độ tháng 5 tại Hàn Quốc đã tăng lên rất nhiều trong những năm qua do ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ông giải thích lượng băng vùng Bắc Cực đã giảm kỷ lục trong mùa thu và mùa đông năm 2019, và nhiệt độ nước biển trên toàn bề mặt Trái Đất cũng duy trì mức cao trong năm nay.Dự kiến nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 13-15/5 rơi vào khoảng trên 25 độ C, thời tiết duy trì nắng nóng. Đặc biệt, dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày 14/5 tại thành phố Daegu sẽ là 28 độ C, tại thành phố Gyeongju thậm chí là 29 độ C.Ông Lee Myung-in nhận định trong điều kiện hiện nay, nhiều khả năng nhiệt độ những ngày cuối tháng 5 có thể đạt trên 33 độ C, tuy nhiên tình hình nắng nóng trong mùa hè như thế nào thì phải chờ đến hết mùa mưa mới có thể dự đoán chính xác.