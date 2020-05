Photo : YONHAP News

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/5 cho biết Hàn Quốc có đầy đủ điều kiện để ứng phó với tình huống tái bùng phát dịch COVID-19.Trong bài phát biểu ngắn qua video, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các quán bar, sàn nhảy tại Hàn Quốc đã phải đóng cửa sau vụ lây nhiễm liên quan đến khu phố Tây Itaewon, quận Yongsan, thủ đô Seoul.Cũng theo ông Ghebreyesus, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) cũng đã xác định ổ dịch đầu tiên sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, Đức cũng ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm sau khi giảm nhẹ các biện pháp hạn chế.Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO nhận định cả ba nước này đều có đủ cơ sở vật chất và kinh nghiệm để phát hiện và ứng phó nhanh với tình huống tái bùng phát dịch bệnh.Ông Ghebreyesus nhấn mạnh từ từ dỡ bỏ các lệnh phong tỏa là chìa khóa để bảo vệ sinh mạng người dân và kích thích nền kinh tế, đồng thời kêu gọi các nước tiếp tục cảnh giác và thận trọng với tình hình dịch bệnh.