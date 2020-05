Chế độ quản lý bụi nhỏ theo mùa giúp giảm hơn 20% lượng bụi nhỏ tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Chế độ quản lý bụi nhỏ theo mùa của Chính phủ Hàn Quốc được phân tích là đã phát huy hiệu quả, đem lại bầu không khí tương đối trong xanh và sạch từ mùa đông năm ngoái đến mùa xuân năm nay.Nồng độ bụi siêu nhỏ bình quân tại Hàn Quốc từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 3 năm nay đã giảm khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Số ngày có nồng độ bụi nhỏ cao cũng giảm từ 18 ngày xuống 2 ngày.Dù kết quả trên một phần là nhờ ảnh hưởng từ dịch COVID-19 và tình hình thời tiết, song chế độ quản lý bụi nhỏ theo mùa được cho là đã mang lại hiệu quả tương đối lớn.Bộ Môi trường ước tính trong 4 tháng áp dụng chế độ quản lý bụi theo mùa vừa qua, lượng bụi siêu nhỏ phát sinh trong nước đã giảm tối đa 22.000 tấn, giảm tới 19,5% so với lượng bụi phát sinh trước thời điểm thi hành chế độ này, gần chạm mục tiêu giảm 20% lượng bụi siêu nhỏ đề xuất trong cuộc họp khí hậu và môi trường quốc gia.Hiệu quả cải thiện nồng độ bụi bình quân cao hơn hẳn trong giai đoạn sau áp dụng cơ chế quản lý bụi theo mùa là từ tháng 2 đến tháng 3, so với giai đoạn đầu là từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 1 năm nay.Dịch COVID-19 bùng phát trong giai đoạn sau áp dụng cơ chế nên được xem là yếu tố ngoại cảnh tác động nhiều đến hiệu quả của cơ chế. Do đó, Bộ Môi trường đã tiến hành so sánh lượng bụi siêu nhỏ tại thủ đô Seoul và đảo Baengnyeong vào tháng 1 năm nay, thời điểm ít chịu tác động của những yếu tố bên ngoài trên, với tháng 1 năm ngoái để xác định chính xác hiệu quả của chế độ quản lý bụi theo mùa.Xét theo từng khu vực, ở những nơi tập trung nhiều nhà máy phát điện chạy bằng than đá và nhà máy luyện thép như tỉnh Nam Chungcheong, tỉnh Nam Jeolla, tỉnh Bắc Gyeongsang, chế độ quản lý bụi theo mùa đã có được hiệu quả đáng kể.Bộ Môi trường khẳng định chế độ này đã giúp giảm bớt lượng thải các vật chất ô nhiễm, cải thiện rõ nét nồng độ bụi nhỏ. Bộ cũng cho biết đang có kế hoạch xúc tiến chế độ quản lý bụi theo mùa tiếp theo, như hạn chế hoạt động của xe cơ giới thải nhiều khí ô nhiễm ra môi trường ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận.