Ủy ban thường trực Quốc hội thông qua hai dự luật liên quan đến mạng lưới an toàn tuyển dụng

Photo : YONHAP News

Tiểu ban Tuyển dụng và lao động thuộc Ủy ban Môi trường và lao động tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 11/5 đã mở cuộc họp dài 6 tiếng để thẩm định và thông qua hai dự luật liên quan đến mạng lưới an toàn tuyển dụng.Cuộc họp diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Moon Jae-in hối thúc Quốc hội thông qua các dự luật liên quan đến mạng lưới an toàn tuyển dụng, trong đó có "cơ chế bảo hiểm tuyển dụng toàn dân", trong buổi phát biểu đặc biệt đánh dấu năm thứ ba nhiệm kỳ tổng thống ngày 10/5.Với Luật bảo hiểm tuyển dụng sửa đổi, những người hoạt động nghệ thuật sẽ được tham gia bảo hiểm tuyển dụng để nhận trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, các lao động thời vụ và lao động tự do như người bán bảo hiểm, gia sư không nằm trong đối tượng được tham gia bảo hiểm tuyển dụng trong luật sửa đổi lần này.Ngoài ra, cơ sở pháp lý cho cơ chế hỗ trợ việc làm cho người dân cũng đã được thiết lập. Theo đó, Chính phủ sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc làm cho người dân đang tìm việc, chi trả trợ cấp tìm việc 500.000 won (407 USD) mỗi tháng cho lao động thuộc tầng lớp thu nhập thấp trong tối đa 6 tháng.Đặc biệt, để từng bước mở rộng bảo hiểm tuyển dụng, dự kiến mạng lưới an toàn tuyển dụng sẽ được áp dụng cho cả những lao động thời vụ, người kinh doanh tự do. Luật liên quan dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1/1 năm sau. Số tiền cụ thể và thời gian chi trả trợ cấp tìm việc sẽ được quyết định tại Ủy ban thẩm định chính sách tuyển dụng.Hai dự luật trên đã được thông qua trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Môi trường và tuyển dụng, và sẽ được thẩm định tại Ủy ban Tư pháp và pháp chế tại Quốc hội, và trong cuộc họp toàn thể của Quốc hội.Chính giới đang có kế hoạch triệu tập cuộc họp Quốc hội bất thường trong tuần sau. Dự kiến đây cũng là cuộc họp toàn thể cuối cùng của Quốc hội khóa XX, nên hai dự luật này sẽ bị hủy bỏ nếu không được thông qua tại cuộc họp sắp tới.