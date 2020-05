Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, ngày 12/5 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 5", đánh giá kinh tế Hàn Quốc đang co hẹp nghiêm trọng, xuất khẩu và tiêu dùng đều sụt giảm mạnh.Theo KDI, doanh thu bán lẻ và sản xuất ngành dịch vụ đều lao dốc trong tháng 3 vừa qua, chỉ số tâm lý tiêu dùng tiếp tục xu hướng giảm tới tháng 4, nhu cầu tiêu dùng nội địa thu hẹp nhanh chóng.Trên thực tế, tỷ lệ tăng doanh thu bán lẻ tháng 3 là -8%, thấp hơn nhiều so với mức -2,4% của tháng 2. Sản xuất ngành dịch vụ tháng 2 tăng 1,2%, nhưng đến tháng 3 đã giảm 5%. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 4 đạt 70,8 điểm, thấp hơn đáng kể so với mức 78,4 điểm của tháng 3.KDI nhận định giao thương với nước ngoài trì trệ và nền kinh tế co hẹp do dịch COVID-19 đang dần lan rộng sang ngành xuất khẩu.Điển hình là ngành công nghiệp khoáng sản, vốn ít bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài, nên đã tăng 7,1% trong tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, KDI phân tích dù số ngày làm việc tăng thêm một ngày trong tháng 3, nhưng tỷ lệ xuất hàng chỉ tăng 3,5%, phản ánh tình trạng trì trệ.Thêm vào đó, chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, và chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đều giảm trong tháng 3, phản ánh tình trạng thu hẹp ngày càng nghiêm trọng của kinh tế.Xuất khẩu tháng 4 cũng giảm mạnh ở tất cả các mặt hàng và thị trường xuất khẩu do đại dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu theo tháng và kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày đều tụt giảm đáng kể, đặc biệt ở các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như xe ô tô, sản phẩm hóa dầu, chíp bán dẫn. Thêm vào đó, do hầu hết các đối tác xuất khẩu lớn của Hàn Quốc đều áp dụng biện pháp giới hạn di chuyển, nên dự kiến giao thương với nước ngoài sẽ duy trì tình trạng trì trệ trong thời gian tới.Về thị trường lao động, KDI phân tích số người có việc làm đã giảm đáng kể. Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm ở độ tuổi 20 giảm khoảng 176.000 người. Tỷ lệ tuyển dụng ở tầng lớp thanh niên đạt 55,3%, giảm 2,1% so với tháng trước, thấp hơn mức bình quân 60%.KDI nhận định nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Cú sốc từ dịch COVID-19 đã khiến sản xuất ngành công nghiệp và giao dịch toàn cầu lao dốc, các chỉ số liên quan tới ngành công nghiệp và tiêu dùng cũng đều cho thấy xu thế sụt giảm nhanh chóng.