Hơn 90% người dân dùng tiền hỗ trợ khẩn cấp để mua thực phẩm

Photo : KBS News

Từ ngày 11/5, người dân Hàn Quốc bắt đầu đăng ký nhận tiền hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ để khắc phục dịch COVID-19.Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đã tiến hành cuộc khảo sát về mục đích sử dụng tiền hỗ trợ khẩn cấp của người dân để đánh giá biện pháp hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ có tạo hiệu quả kích thích tiêu dùng hay không.Theo đó, 92,2% người tham gia khảo sát trả lời sẽ dùng tiền hỗ trợ để mua thực phẩm, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. 41,5% cho biết sẽ dùng để đi ăn, uống cà phê, và 37,2% sẽ dùng số tiền này để chi trả chi phí y tế ở bệnh viện hay hiệu thuốc. 10,3% cho biết sẽ chi trả chi phí giáo dục, 9,5% sẽ dùng cho các hoạt động văn hóa, giải trí. Tỷ lệ người trả lời sẽ dùng tiền hỗ trợ mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt tương đối thấp, chiếm lần lượt 6,7% và 1,7%.Ngoài ra, 36,3% người được hỏi nhận định sẽ tăng chi tiêu sau khi nhận được tiền hỗ trợ; 34,1% cho biết có kế hoạch tăng một số khoản chi tiêu; 29,3% cho rằng sẽ không có gì thay đổi trong chi tiêu.11,2% người tham gia cho biết sẵn sàng quyên góp tiền hỗ trợ. Những đối tượng là học sinh-sinh viên hay nhân viên văn phòng có ý định quyên góp chiếm tỷ lệ cao, lần lượt là 20,6% và 14,4%. Có tới 9,5% hộ kinh doanh tự do dù đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng vẫn có nhã ý quyên góp hỗ trợ.2,3% trả lời sẽ không đăng ký nhận tiền hỗ trợ, tức là quyên góp toàn bộ số tiền cho Chính phủ. 25,2% cho biết sẽ đăng ký nhận hỗ trợ và quyên góp lại dưới 100.000 won (gần 81,5 USD), 22,3% trả lời sẽ quyên góp dưới 200.000 won (gần 163 USD).Khảo sát lần này do đài KBS ủy thác cho Phòng nghiên cứu truyền thông công cộng KBS thực hiện đối với 1.020 nam, nữ trên 18 tuổi trong hai ngày 7-8/5 thông qua mạng khảo sát trực tuyến của KBS (https://survey.kbs.co.kr/). Khảo sát có tỷ lệ trả lời 8,9%, độ tin cậy 95%, sai số trong phạm vi 3,1%.