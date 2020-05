Photo : YONHAP News

Theo Sách trắng về nhân quyền Bắc Triều Tiên do Viện nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc công bố hôm 11/5, tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên đã phần nào cải thiện, nhưng quyền lợi của người dân miền Bắc vẫn chưa được đảm bảo hoàn toàn.Sách trắng lần này nêu các trường hợp Bình Nhưỡng xử tử công khai với tội phạm buôn bán ma túy, xem và phát tán các ấn phẩm của Hàn Quốc, và các hành vi tội phạm bạo lực như giết người.Trong đó, số vụ tử hình tội buôn bán ma túy, xem và phát tán các ấn phẩm Hàn Quốc đã tăng lên trong những năm gần đây. Các chuyên gia nhận định có vẻ các hành vi này đã lan rộng khắp miền Bắc, khiến chính quyền nước này thắt chặt các hoạt động vây bắt.Cũng theo Sách trắng, các nhà tù giam giữ tù nhân chính trị vẫn được duy trì hoạt động tại miền Bắc. Số tù nhân bị bắt trong khi tìm đường xuống miền Nam và số tội phạm môi giới tị nạn cũng tăng lên,Viện nghiên cứu Thống nhất cho biết chính quyền Bình Nhưỡng đã bắt đầu siết chặt kiểm soát biên giới, vây bắt các trường hợp bỏ trốn từ trước khi Chủ tịch Kim Jong-un chính thức nắm quyền. Do đó, nhiều khả năng mức độ xâm phạm nhân quyền đối với các trường hợp bị phát hiện trong quá trình bỏ trốn hay bị cưỡng chế về nước đã tăng lên rất nhiều.Ngoài ra, Bắc Triều Tiên được cho là tiếp tục có các hành vi xâm phạm quyền con người như tra tấn và bắt giữ bất hợp pháp, xét xử không công bằng, giám sát và nghe lén, không đảm bảo các quyền cơ bản cho người dân.Tuy nhiên, Sách trắng cho rằng nếu so sánh với quá khứ thì tình hình nhân quyền tại miền Bắc đã phần nào cải thiện. Đặc biệt, số vụ xử tử công khai ở Bắc Triều Tiên đã giảm so với trước đây, và trên thực tế không có nhiều vụ xử tử công khai trước toàn dân. Tuy nhiên, các chuyên gia không chắc chắn nguyên nhân là do số lượng vụ hành quyết công khai giảm xuống hay chính quyền miền Bắc đã chuyển sang hành quyết bí mật.Sách trắng của Viện nghiên cứu Thống nhất cũng trích lời nhân chứng cho biết tình trạng bạo lực, hành hung trong các trại tập trung, trại giam đã giảm xuống, đồng thời chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh, y tế tại những cơ sở này cũng phần nào được cải thiện.Ngoài ra, gần đây cũng có những thông tin về việc người dân được luật sư hỗ trợ bào chữa tại các phiên tòa, hay bày tỏ kháng nghị, phản đối nhà cầm quyền điều tra bất hợp pháp.Viện nghiên cứu Thống nhất cho biết đã tổng hợp nội dung phỏng vấn 118 người tị nạn Bắc Triều Tiên mới bỏ trốn, văn bản chính thức từ Bắc Triều Tiên, và tham khảo nội dung báo cáo của Bình Nhưỡng đệ trình lên Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc để thực hiện Sách trắng lần này.Viện nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc phát hành Sách trắng về nhân quyền Bắc Triều Tiên hàng năm, bắt đầu từ năm 1996.