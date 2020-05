Quan chức quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận phương án đối phó dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 13/5 đã tổ chức Đối thoại quốc phòng ba bên (DTT) lần thứ XII theo hình thức trực tuyến qua video, với sự tham gia của quan chức quốc phòng và ngoại giao ba nước.Cuộc họp đã tập trung thảo luận phương án hợp tác ba bên nhằm đối phó với dịch COVID-19, phối hợp ổn định hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc, và hợp tác giao lưu quốc phòng ba nước.DTT năm nay vốn dự kiến tổ chức tại Nhât Bản, nhưng do dịch COVID-19 nên ba nước đã họp trực tuyến qua video.Đối thoại quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật là cuộc họp an ninh quốc phòng hàng năm giữa giới chức quân sự, an ninh quốc phòng và ngoại giao ba nước. Từ năm 2008 đến nay, ba bên đã tổ chức tổng cộng 11 cuộc đối thoại.