Nhóm hữu nghị Liên hợp quốc đối phó dịch COVID-19 ra mắt

Photo : YONHAP News

Nhóm hữu nghị Liên hợp quốc do Hàn Quốc dẫn dắt đã chính thức ra mắt ngày 12/5, tập trung hợp tác trong an ninh y tế và đối phó với dịch COVID-19.Các nước Hàn Quốc, Canada, Đan Mạch, Cộng hòa Sierra Leone và Qatar đã đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến qua video đầu tiên của Nhóm hữu nghị, với sự tham gia của khoảng 200 quan chức, chuyên gia y tế và lãnh đạo các tổ chức quốc tế.Tại đây, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha bày tỏ hy vọng Nhóm hữu nghị sẽ có những đóng góp quan trọng cho cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19.Tuần trước, Hàn Quốc đã đề xuất thành lập các Nhóm hữu nghị với các nước thành viên Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), và Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) để thảo luận khắc phục dịch COVID-19.Chính phủ dự kiến sẽ ra mắt hai nhóm hữu nghị còn lại với WHO và UNESCO trong tháng 5.