Số người có việc làm trong độ tuổi lao động ở Hàn Quốc giảm kỷ lục trong tháng 4

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số người có việc làm tại Hàn Quốc trong tháng 4 đã giảm hơn 470.000 người, mức giảm mạnh nhất trong 21 năm 2 tháng trở lại đây. Nhóm dân số hoạt động kinh tế Hàn Quốc, gồm người có việc làm và người đang tìm việc, giảm tới 550.000 người, mức giảm nhiều nhất kể từ năm 2000.Theo báo cáo “Xu hướng tuyển dụng tháng 4/2020" do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 13/5, số người tìm được việc làm trong tháng 4 là 26.562.000 người, giảm 476.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lớn nhất từ sau tháng 2 năm 1999 (650.000 người), thời kỳ khủng hoảng tiền tệ châu Á.Tỷ lệ tuyển dụng người lao động trên 15 tuổi đạt 59,4%, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2010 (59,2%).Dân số hoạt động kinh tế đạt 27.734.000 người, giảm 550.000 người so với năm ngoái. Số người không có ý định tìm việc và không có việc làm là 16.991.000, tăng 831.000 người so với năm 2019.Thị trường lao động rơi vào khủng hoảng trầm trọng được cho là do xu hướng thắt chặt chi tiêu của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng.Cục thống kê quốc gia giải thích biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế các hoạt động tập thể ngoài trời để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, và lượng khách du lịch lao dốc đã khiến số việc làm trong các ngành dịch vụ như nhà nghỉ, kinh doanh ăn uống và giáo dục giảm mạnh.Xét theo ngành kinh doanh, nhân sự trong lĩnh vực nhà nghỉ-nhà hàng giảm 212.000 người, lao động ngành giáo dục giảm 130.000 người, và lĩnh vực bán lẻ giảm 123.000 người.Ngược lại, ngành dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội tăng 77.000 người, ngành nông lâm thủy sản tăng 73.000 người, ngành vận tải và kho hàng tăng 34.000 người.Xét theo độ tuổi, lao động độ tuổi 40 giảm 190.000 người, độ tuổi 30 giảm 172.000 người, độ tuổi 20 giảm 159.000 người và độ tuổi 50 giảm 143.000 người.Tuy nhiên, nhóm lao động trên 60 tuổi lại tăng 274.000 người, chủ yếu ở các ngành dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội, mặc dù các công việc cộng đồng cho người cao tuổi đang tạm dừng.