Hàn Quốc triển khai tìm và xét nghiệm COVID-19 với tất cả những người đã tới khu phố Itaewon

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 13/5 cho biết trong tuần này sẽ tìm kiếm và xét nghiệm COVID-19 với tất cả những người từng đến các quán rượu, vũ trường ở khu phố Itaewon (Seoul) thời gian qua.Theo đó, Chính phủ đã nhất trí sử dụng thông tin truy cập mạng di động của các hãng viễn thông và dữ liệu trích xuất từ camera an ninh.Thủ tướng Chung cũng đưa ra khuyến cáo lần cuối, đề nghị tất cả những người từng đến các cơ sở trên ở Itaewon trong thời gian qua tự nguyện khai báo để tránh những hậu quả đáng tiếc.Đặc biệt, Thủ tướng nhận định vụ lây nhiễm tập thể lần này đã phản ánh những điểm thiếu sót trong công tác phòng dịch. Do đó, Chính phủ sẽ siết chặt quản lý, nâng cao hiệu quả thiết thực của công tác lập danh sách khách ra vào các cơ sở tập trung đông người.Thủ tướng Chung cũng yêu cầu các Bộ, ban, ngành hữu quan lập phương án tận dụng công nghệ thông tin để kiểm tra an toàn tại các cơ sở đông người.Để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm COVID-19 liên quan tới vụ lây nhiễm ở Itaewon, Chính phủ đã bắt đầu vận hành cơ sở khám chỉ định tại phường Hannam, quận Yongsan (Seoul) từ ngày 13/5. Ngoài ra, nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, Chính phủ cũng nhất trí xem xét phương án công khai lộ trình di chuyển của từng cá nhân nhiễm COVID-19, nhưng không đề cập cụ thể người đó liên quan tới địa điểm lây nhiễm tập thể nào.Tính tới 10 giờ sáng 13/5, tổng số ca nhiễm liên quan tới các quán bar ở Itaewon đã tăng lên 116 người.