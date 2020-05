Từ 13/5, hành khách phải đeo khẩu trang khi đi tàu điện ngầm tại Seoul

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul đã bổ sung quy định giãn cách xã hội trong đời sống hàng ngày khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, bắt đầu áp dụng từ ngày 13/5.Theo đó, trong các khung giờ cao điểm khi số hành khách trên tàu điện ngầm đạt 150% trở lên, nhà ga sẽ phát loa thông báo yêu cầu đeo khẩu trang, nhân viên nhà ga sẽ đứng kiểm tra ngay tại cửa lên, hành khách nào không đeo khẩu trang sẽ không được lên tàu.Người dân không mang khẩu trang có thể mua tại 448 máy bán hàng tự động, 118 cửa hàng tạp hóa và 157 cửa hàng tiện lợi tại nhà ga với giá thị trường.Chính quyền thành phố Seoul sẽ bổ sung quy định về việc từ chối khách không đeo khẩu trang lên tàu điện ngầm.Theo đó, bắt đầu từ tháng 6, nhân viên nhà ga sẽ được bố trí tại 10 ga tàu thường tập trung đông người như ga Gangnam, ga trường Đại học Hongik, ga Sindorim, và 10 ga chuyển tiếp để hướng dẫn người dân lên tàu và giữ khoảng cách an toàn.Ngoài ra, chính quyền thành phố Seoul cũng sẽ tăng số chuyến tàu trong giờ tan tầm để giảm tình trạng chen lấn, quá tải giờ cao điểm.Với các tuyến tàu thường xuyên đông khách như tuyến số 2, 4 và 7, thành phố Seoul sẽ tăng số chuyến trong ngày; với các tuyến khác cũng bố trí tàu dự bị cho tình huống phát sinh quá tải.Riêng tuyến số 2 sẽ được áp dụng "Hệ thống vận hành tự động" (ATO - Auto Train Operation) với 12 tàu hoạt động trong giờ cao điểm.Hệ thống vận hành tự động là phương thức kiểm soát tốc độ tàu theo tín hiệu điều khiển. Trong giờ cao điểm, dù số lượng tàu tăng nhưng tốc độ vẫn được duy trì phù hợp, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa hai tàu và hoạt động đúng theo lịch trình, nhờ đó tình trạng tắc nghẽn giờ cao điểm tại các ga tàu sẽ được khắc phục.Trường hợp lượng hành khách trong một khoang lên tới 170%, ngoài việc giới hạn hành khách lên tàu, lái tàu hoặc cán bộ điều hành nhà ga có thể tự nhận định tình hình để quyết định không dừng lại ở các trạm nhiều hành khách chờ.Thành phố Seoul cũng sẽ linh hoạt điều chỉnh bổ sung số lượng xe buýt trong trường hợp lượng hành khách đi xe buýt giờ cao điểm tăng cao.Chính quyền thủ đô cho biết theo kết quả phân tích dựa trên dữ liệu hành khách sử dụng thẻ giao thông công cộng, lượng hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại thủ đô hiện nay rơi vào khoảng 80% đến 90% so với trước khi dịch COVID-19 bùng phát, tuy nhiên đang có xu hướng tăng dần trở lại.Nếu lượng hành khách tiếp tục tăng lên thì thành phố sẽ cho phép các tuyến xe buýt và tàu điện ngầm hoạt động bình thường trở lại từ giữa tháng 6 tới.Lượng hành khách trên tuyến tàu điện ngầm số 2 đoạn từ ga Sadang đến ga Bangbae đã có lúc lên đến 150% trong giờ cao điểm ở tuần cuối tháng 4. Trước đó, lượng hành khách tối đa của tuyến này vào giờ cao điểm là 170%.Đối với xe buýt, lượng hành khách tối đa trong giờ cao điểm đạt 138% tháng 11/2019, giảm xuống còn 110% trong tuần đầu tiên của tháng 3, sau đó đã tăng lại 120% vào tuần cuối tháng 4.