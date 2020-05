11% người nước ngoài đã truy cập trạm thu phát tín hiệu gần Itaewon từ 24/4 tới 6/5

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul cho biết từ ngày 24/4 tới 6/5, đã có tổng cộng 10.905 người truy cập trạm thu phát tín hiệu gần 5 quán bar liên quan tới các ca nhiễm COVID-19 ở khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul. 11% trong số này là người nước ngoài.Chính quyền thành phố Seoul sẽ dịch thông báo hướng dẫn mới ra 12 thứ tiếng để người nước ngoài nhanh chóng nắm bắt các thông tin liên quan đến dịch COVID-19. Thành phố cũng sẽ cung cấp thông tin cho Đại sứ quán các nước tại Seoul, để các cơ quan này yêu cầu công dân xét nghiệm COVID-19.Trong bối cảnh số ca nhiễm liên quan tới các quán bar ở Itaewon ngày càng gia tăng, các ca xét nghiệm virus COVID-19 ở Seoul tăng gấp 8 lần so với thông thường, chính quyền thành phố sẽ đặt thêm các trạm xét nghiệm lưu động tại quận Yongsan.Thị trưởng Seoul Park Won-soon cho biết đa số các ca nhiễm đều là thanh niên với phạm vi hoạt động rất lớn. Thêm vào đó, các tụ điểm karaoke, quán rượu lại có nguy cơ lây nhiễm cao do tập trung đông người và khoảng cách tiếp xúc gần. Do đó, Thị trưởng Park nhấn mạnh những người đã tới các tụ điểm trên nên tự nguyện đi xét nghiệm.Chính quyền thành phố cũng sẽ phối hợp với quận Yongsan kiểm tra triệt để các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí có tuân thủ quy tắc phòng dịch hay không. Thị trưởng Park để ngỏ sẽ áp dụng biện pháp mạnh hơn nếu diễn biến dịch thêm tồi tệ.Ngoài 5 quán bar có ca lây nhiễm COVID-19 ở Itaewon, thành phố Seoul cũng đã xác nhận thêm các ca nhiễm mới liên quan tới 3 quán rượu khác ở khu vực này. Những ca nhiễm này hoàn toàn không liên quan tới ca nhiễm đầu tiên phát sinh ngày 6/5, nên khả năng cao là những người này lây nhiễm từ nguồn khác.Tính đến 10 giờ sáng 13/5, khu vực Seoul đã ghi nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19 mới so với số liệu công bố cùng thời điểm một ngày trước, nâng tổng số ca nhiễm ở Seoul lên 708 người. Cả 5 ca nhiễm mới này đều liên quan tới các quán bar ở khu phố Itaewon.