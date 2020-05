Trung tâm văn hóa hợp nhất liên Triều khai trương trực tuyến

Photo : YONHAP News

Trung tâm văn hóa hợp nhất liên Triều trực thuộc Bộ thống nhất Hàn Quốc, không gian giao lưu hòa hợp giữa người tị nạn Bắc Triều Tiên và người dân Hàn Quốc, đã khai trương trực tuyến ngày 13/5.Tòa nhà Trung tâm văn hóa hợp nhất liên Triều nằm ở khu vực Magok, quận Gangseo, Seoul, có tổng cộng 7 tầng trên mặt đất và 2 tầng hầm, vận hành thư viện Hòa bình thống nhất, gian triển lãm quy hoạch, và trung tâm tư vấn người tị nạn miền Bắc.Tương tự các trung tâm văn hóa khác, nơi đây cũng tổ chức các khóa học nấu ăn, thanh nhạc, thể thao. Nhưng điểm khác biệt là người dân địa phương và người tị nạn miền Bắc đều có thể tham gia các khóa học này.Tuy nhiên, do dịch COVID-19, đa số các khóa học và thư viện sẽ được triển khai sau khi Chính phủ dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội trong đời sống hàng ngày.Từ ngày 14/5, các buổi học nấu ăn, diễn đàn văn hóa thống nhất, và buổi thảo luận của chuyên gia sẽ được phát trực tuyến trên internet.Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết Trung tâm văn hóa hợp nhất liên Triều vốn dự kiến khai trương vào tháng 3 năm nay, nhưng do dịch COVID-19 bùng phát nên Bộ đã quyết định mở cửa trực tuyến, và sẽ dần triển khai các chương trình trực tiếp tại trung tâm tùy theo diễn biến dịch COVID-19.Bộ Thống nhất cũng sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình, tạo cơ hội giao lưu văn hóa cho người dân Hàn Quốc với người tị nạn Bắc Triều Tiên.Kế hoạch thành lập Trung tâm văn hóa hợp nhất liên Triều được đề xuất lần đầu năm 2012, song công tác xây dựng trung tâm đã bị trì hoãn, gặp nhiều khó khăn do vấp phải sự phản đối của người dân địa phương về vấn đề chọn khu đất xây dựng.