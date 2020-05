Ủy ban hành động chung người Mỹ gốc Hàn kêu gọi gửi vật tư y tế cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban hành động chung người Mỹ gốc Hàn (KAPAC) trụ sở tại Los Angeles (LA) ngày 13/5 (giờ địa phương) đã tiến hành cuộc vận động kêu gọi gửi vật tư y tế cho Bắc Triều Tiên, nước đang chịu các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Tổ chức này sẽ lập quỹ, kêu gọi Hàn kiều đang sinh sống tại Mỹ và người Mỹ có thiện chí ủng hộ người dân Bắc Triều Tiên. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được dùng để mua kit chẩn đoán COVID-19, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tay của Hàn Quốc, và dự kiến gửi đến miền Bắc trong tháng 7.Ủy ban hành động chung người Mỹ gốc Hàn đang có kế hoạch thảo luận với các cơ quan liên quan của Mỹ để tiến hành gửi vật tư y tế cho Hội Chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên, hoặc gửi qua các cơ quan của Liên hợp quốc như UNICEF và các nhóm hỗ trợ y tế tại Mỹ.Đại diện Ủy ban Choi Kwang-cheol cho biết hoạt động hỗ trợ nhân đạo vì mục đích phòng dịch COVID-19 không nằm trong phạm vi hoạt động bị Nghị viện và Chính phủ Mỹ cấm. Do đó, đây là lúc cộng đồng cần khẩn trương giúp đỡ đồng bào miền Bắc.Trước đó, tổ chức này cũng đã tiến hành cuộc vận động gửi khẩu trang cho các y bác sĩ tuyến đầu trong công tác phòng dịch COVID-19 tại các bệnh viện ở thành phố Los Angeles, Seattle và New York, ​với tổng trị giá lên tới 300.000 USD (370 triệu won).