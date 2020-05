Ngoại trưởng Hàn Quốc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Đức

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 13/5 (giờ địa phương) đã xuất hiện trong chương trình tọa đàm "Conflict Zone" (Khu vực xung đột) trên kênh truyền hình quốc gia Đức Deutsche Welle (DW), thảo luận vấn đề công nghệ kỹ thuật số trong công tác phòng đại dịch.Trả lời câu hỏi hệ thống kiểm soát và phòng ngừa dịch COVID-19 của Hàn Quốc có vi phạm quyền riêng tư cá nhân của người dân hay không, bà Kang khẳng định đời sống cá nhân là quyền lợi quan trọng của mỗi người nhưng không phải tuyệt đối. Hàn Quốc có hệ thống luật pháp chặt chẽ nên quyền tự do cá nhân có thể sẽ bị hạn chế trong phạm vi pháp luật.Các phương tiện truyền thông Đức đã chỉ ra rằng hệ thống kiểm soát các ca nhiễm và người tiếp xúc của Hàn Quốc đang vi phạm quyền tự do cá nhân của con người.Đáp lại, bà Kang chia sẻ ổ dịch tại khu phố Itaewon (Seoul) đã khiến Hàn Quốc phải nâng cao cảnh giác với nguy cơ bùng phát dịch lần hai. COVID-19 là loại virus rất phức tạp với tốc độ lây lan nhanh chóng và nguy cơ nhiễm bệnh cao ngay cả khi tiếp xúc với những người không có triệu chứng rõ ràng. Do đó, Seoul đang duy trì hệ thống này để theo dõi con đường lây nhiễm, kiểm soát và chẩn đoán toàn diện.Bà Kang cũng cho biết chính quyền thành phố Seoul đã buộc phải yêu cầu đóng cửa tạm thời các cơ sở giải trí ở khu vực Itaewon, nhưng không có nghĩa là tất cả các nhà hàng, khu vui chơi giải trí khác trên cả nước cũng phải dừng hoạt động.Để Hàn Quốc quay lại nhịp sống bình thường như trước khi có dịch COVID-19, Ngoại trưởng Kang nhấn mạnh người dân buộc phải trải qua giai đoạn khó khăn, hạn chế các hoạt động ngoài trời, tụ tập đông người để ngăn chặn dịch bệnh tái bùng phát trong cộng đồng.Với câu hỏi liệu những người giới tính thứ ba ở Hàn Quốc có đang bị kỳ thị trên truyền thông, bà Kang khẳng định phân biệt đối xử là không thể chấp nhận được vì đi ngược lại những giá trị nhân quyền cơ bản ở một nước theo chủ nghĩa dân chủ như Hàn Quốc. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận cần nhiều thời gian để thay đổi định kiến về giới tính thứ ba, do Hàn Quốc vẫn chưa có những đạo luật thống nhất về quyền của những người thuộc cộng đồng LGBT.Bà Kang cho biết gây áp lực để thay đổi định kiến về cộng đồng LGBT trong một sớm một chiều có thể phản tác dụng. Do đó, Seoul đang có những bước đi thận trọng để tình hình không trở nên nghiêm trọng hơn. Bà Kang cho biết lực lượng chức năng đang cố gắng liên lạc và nắm bắt thông tin của tất cả những người đã đến các hộp đêm ở khu phố Itaewon từ ngày 24/4 - 6/5, bất kể giới tính.Về tin đồn Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un qua đời, Ngoại trưởng Kang khẳng định Hàn Quốc có đủ năng lực thu thập thông tin tình báo liên quan đến Bắc Triều Tiên và đã hợp tác với Mỹ để phân tích thông tin, đồng thời cho biết miền Bắc không có bất kỳ động thái đáng ngờ nào.Về vấn đề nhân quyền tại miền Bắc, bà Kang cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tìm ra giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên để duy trì hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Ngoại trưởng tái nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền tại miền Bắc và ủng hộ các nỗ lực vì quốc tế của Liên Hợp Quốc.Về Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự (SMA) Hàn-Mỹ, Ngoại trưởng Hàn Quốc thừa nhận hai nước đang gặp khó khăn trong quá trình đàm phán, tuy nhiên với quan hệ đồng minh suốt 67 năm qua và những nỗ lực của cả hai nước, bà Kang tin rằng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng.Trong chương trình, Ngoại Trưởng Kang cũng đề cập đến những trao đổi giữa hai nước Hàn-Trung trong bối cảnh dịch COVID-19, khẳng định Seoul và Bắc Kinh sẽ tiếp tục chung tay hợp tác để vượt qua đại dịch.