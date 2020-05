Bắc Triều Tiên thay đổi một loạt vị trí cán bộ trong bộ máy chính trị

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 13/5 đã phát hành ấn phẩm "Thông tin nhân sự Bắc Triều Tiên năm 2020" và "Danh sách nhân sự các cơ quan của Bắc Triều Tiên năm 2020", có bổ sung nội dung về hoạt động của các nhân vật chính yếu từ sau năm 2019 và 23 nhân vật mới.Theo đó, về phía quân đội miền Bắc, 4 vị trí chủ chốt gồm Tổng cục trưởng Tổng cục trinh sát Lim Kwang-il, Tư lệnh cảnh vệ Kwak Chang-sik, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang nhân dân Kim Chong-kwan, và Tổng tham mưu trưởng thứ nhất Wi Song-il.Thượng tướng Chang Gil-song đã đảm nhận vị trí Tổng cục trưởng Tổng cục trinh sát miền Bắc từ năm 2016, sau khi người tiền nhiệm Kim Yong-chol được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Mặt trận thống nhất thuộc đảng Lao động.Bộ Thống nhất cho rằng ông Chang Gil-song đã bị bãi nhiệm trong năm 2019.Ông Lim Kwang-il từng kiêm nhiệm vị trí Tổng tham mưu trưởng thứ nhất và Tổng cục trưởng Tổng cục tác chiến vào tháng 1 năm 2016. Ông này đã được thăng cấp Thượng tướng và thêm vào danh sách ủy viên trung ương đảng Lao động tại cuộc họp toàn đảng tháng 12 năm 2019.Không có nhiều thông tin về ông Kwak Chang-sik, nhưng tương tự ông Lim Kwang-il, ông này được thăng cấp Thượng tướng và bước vào hàng ngũ ủy viên trung ương đảng Lao động cũng tại cuộc họp tháng 12 năm ngoái.Bộ Thống nhất Hàn Quốc phân tích vị trí Tư lệnh lực lượng cảnh vệ có thể đã được thay đổi vào tháng 4 năm ngoái. Bộ cho biết không nắm thông tin mới nào về nhân vật giữ chức này sau khi Kim Jong-un lên nắm quyền là ông Yun Chong-lin. Tuy nhiên, nhiều khả năng ông này đã thôi chức do tuổi cao (82 tuổi).Ngoài ra, những cái tên mới xuất hiện trong danh sách các nhân vật chính yếu của đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần này gồm có Kim Yong-hwan (Chủ tịch hội đồng ủy viên đảng thành phố Bình Nhưỡng), Chang Kum-chol (Chủ tich Mặt trận thống nhất). Các nhân vật trọng yếu trong bộ máy Chính phủ gồm Kim Il-chol, Yang Sung-ho (Phó Thủ tướng), Kim Chong-ho (Bộ trưởng An ninh nhân dân), Oh Chun-bok (Bộ trưởng Y tế), và Chon Hak-chul (Bộ trưởng Công nghiệp than đá).Tài liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng có nội dung về kết quả cải tổ cơ cấu của Ủy ban quân sự trung ương đảng, cơ quan đảm trách các dự án quốc phòng của Bắc Triều Tiên.Ủy ban quân sự trung ương miền Bắc vốn gồm 13 thành viên đã giảm còn 12, trong đó có 7 người mới. Ngoài những cái tên quen thuộc như Phó chủ tịch Ủy ban quốc phòng quốc gia Choe Ryong-hae, cựu Thủ tướng Pak Bong-ju, Phó Chủ tịch đảng Kim Yong-chol, cựu Phó Chủ tịch ban lãnh đạo Hwang Pyong-so, còn có những nhân vật mới như Thủ tướng Kim Chae-ryong, Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Pak Chong-chon, Kim Cho-kuk, Kim Chung-kwan, Wi Song-il, Lim Kwang-il.Quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chỉ trong một năm vừa qua, Bắc Triều Tiên đã cải tổ đến 80% Bộ chính trị Uỷ ban trung ương đảng Lao động, 9 trên 11 người (82%) thuộc Ủy ban Quốc vụ cũng được thay đổi. Đặc biệt, trong thời gian gần đây liên tục có những thay đổi mới, cho thấy Bình Nhưỡng đang hướng đến lứa nhân sự mang tính thực tiễn hơn, thể hiện sự ổn định của thể chế Kim Jong-un.Bộ Thống nhất cho biết vẫn chưa rõ vị trí chính xác của em gái ông Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong, vốn giữ chức Phó Chủ tịch đảng Lao động, trước đó được cho là đã chuyển từ Ủy ban tuyên truyền sang Ủy ban chỉ đạo. Còn vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo đảng có hai cái tên là Kim Cho-kuk và Cho Yong-won.Những thông tin chính thức về bà Kim Yo-jong gồm sinh năm 1988 tại Bình Nhưỡng. Còn về Hyon Song-wol, trước đó được cho là tầm 40 tuổi, đã được ghi chép chính xác là sinh năm 1977 tại Bình Nhưỡng.Bô Thống nhất cho biết vẫn đang theo sát các động tĩnh của miền Bắc để xác định vị trí, chức vụ, bộ phận của bà Kim Yo-jong.Vị trí Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên hiện cũng đang bỏ trống sau khi người tiền nhiệm là Ri Son-kwon được bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao.Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng có những sắp xếp nhân sự mới về các ngành công nghiệp đóng tàu, và liên quan đến thành phố Gaesung mới được nâng cấp trực thuộc trung ương.