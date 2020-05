Hàn Quốc tổ chức đối thoại mở giữa Chính phủ, giới lao động và doanh nghiệp

Photo : KBS News

Theo nhiều nguồn tin từ Chính phủ và giới lao động Hàn Quốc, đại diện Chính phủ, giới chủ và giới lao động hôm 13/5 đã nhất trí tổ chức một cuộc đối thoại mở về phương hướng khắc phục khủng hoảng do đại dịch COVID-19.Đại diện phía Chính phủ gồm Văn phòng điều phối Nhà nước, Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Tuyển dụng và lao động, phía người lao động có Tổng liên đoàn lao động dân chủ và Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc, còn về phía doanh nghiệp có Liên đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc và Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc.Được biết, Tổng liên đoàn lao động dân chủ đã đề xuất đối thoại lần này và thuyết phục Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc cùng tham gia. Hai bên đã tổ chức một cuộc họp sơ bộ do Văn phòng điều phối Nhà nước chủ trì, với sự tham dự của các cán bộ cấp Vụ phó của hai tổng liên đoàn.Các bên nhất trí sẽ tổ chức thêm một lần họp cấp chuyên viên vào ngày 15/5 để chốt lịch chính thức, nhiều khả năng là vào tuần tới.Như vậy là sau lần Tổng liên đoàn lao động dân chủ rời khỏi Hội đồng ba bên Chính phủ-Người lao động-Doanh nghiêp 21 năm trước, Hàn Quốc mới lại được chứng kiến một cuộc đối thoại có sự tham gia của hai tổng liên đoàn lao động lớn nhất nước này.Tuy nhiên đến nay, các bên vẫn bất đồng quan điểm về nhiều nội dung. Phía người lao động đề xuất nghị sự chính là nội dung về cấm sa thải nhân công.Tổng liên đoàn lao động dân chủ giữ vững lập trường các doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ bằng thuế do dân đóng thì phải đảm bảo công việc cho người lao động. Cơ quan này cũng yêu cầu ưu tiên hàng đầu vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có bảo hiểm tuyển dụng cho mọi người dân.Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc nhận định khủng hoảng do đại dịch COVID-19 khác hoàn toàn với những khủng hoảng đất nước từng đối mặt trong quá khứ. Cơ quan này cho biết sẽ tham gia đối thoại mở với tâm thế để ngỏ mọi nội dung.Phía đại diện các doanh nghiệp lại khẳng định lập trường các bên phải công nhận quy định cho phép kéo dài thời gian lao động, và tăng thêm hỗ trợ để đảm bảo duy trì tuyển dụng cho doanh nghiệp.Quy định cho phép kéo dài thời gian làm việc được áp dụng trong các tình huống thiên tai, tai nạn, dịch bệnh. Theo đó, nếu được Bộ Tuyển dụng và lao động phê duyệt, các doanh nghiệp có thể yêu cầu người lao động làm thêm đến 12 tiếng/tuần trong thời gian tối đa 3 tháng.Nhiều ý kiến cho rằng các bên sẽ còn phát sinh nhiều bất đồng trong quá trình đối thoại, nhưng nhất định phải đạt được một thống nhất nào đó trong bối cảnh khủng hoảng do dịch COVID-19 đang tác động nghiêm trọng đến toàn xã hội.