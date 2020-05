Hãng hàng không Asiana Airlines nối lại đường bay quốc tế

Photo : YONHAP News

Hãng hàng không Asiana Airlines của Hàn Quốc ngày 14/5 cho biết từ tháng 6 tới sẽ mở lại 13 đường bay quốc tế với tần suất 57 chuyến mỗi tuần.Hiện tại, Chính phủ Trung Quốc vẫn đang duy trì lệnh hạn chế du lịch với người dân, nên lịch mở lại đường bay của Asiana có thể thay đổi theo tình hình thực tế. Tuy nhiên, hãng sẽ đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị để nối lại đường bay ngay khi tình hình cho phép.Với đường bay nối khu vực Đông Nam Á, hãng cho biết sẽ mở lại tuyến bay đến thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, tần suất tăng 3 chuyến mỗi tuần với Hà Nội và 7 chuyến mỗi tuần với Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Asiana cũng sẽ mở lại đường bay với Phnom Penh của Campuchia và Manila của Philippines với tần suất tăng lần lượt 3 và 4 chuyến mỗi tuần.Hãng cũng chuẩn bị sẵn sàng để nối lại đường bay với Singapore ngay khi nước này gỡ bỏ lệnh hạn chế du lịch, tần suất dự kiến ban đầu là 3 chuyến mỗi tuần.Với đường bay quốc tế đến Mỹ, Asiana cho biết trước mắt sẽ mở lại tuyến bay tới thành phố Seattle sau hơn hai tháng gián đoạn. Do nhu cầu vận chuyển hàng hóa đến đây, ban đầu hãng dự kiến sẽ tăng 3 chuyến mỗi tuần.Trong các đường bay đến châu Âu của Asiana, tuyến bay tới thành phố Frankfurt của Đức sẽ được nối lại đầu tiên, tần suất tăng từ 3 lên 4 chuyến mỗi tuần.Asiana cho biết sẽ nỗ lực tăng tỷ lệ chuyến bay lên 17% so với mức 8% theo kế hoạch.Đại diện hãng cho biết tương lai khôi phục nhu cầu đi lại quốc tế vẫn còn rất xa vời do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng hãng vẫn quyết định mở lại các đường bay quốc tế phục vụ nhu cầu di chuyển của các hành khách đặc biệt như người đi công tác, làm việc tại nước ngoài, công chức các cơ quan Chính phủ đi làm nhiệm vụ.