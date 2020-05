Xuất khẩu mặt hàng y tế, vệ sinh, thực phẩm chức năng của Hàn Quốc tăng trong bối cảnh dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (KITA) ngày 15/5 đánh giá xuất khẩu của Hàn Quốc trong quý I năm nay đã chững lại do đại dịch toàn cầu COVID-19. Tuy nhiên, xuất khẩu các thiết bị gia dụng làm sạch, thiết bị y tế, dược phẩm, sản phẩm vệ sinh và thực phẩm chức năng lại có xu hướng tăng do cộng đồng quốc tế rất quan tâm đến mô hình phòng dịch kiểu mẫu của Hàn Quốc.Đối với mặt hàng gia dụng làm sạch, xuất khẩu máy lọc không khí và bồn cầu có vòi rửa tự động của Hàn Quốc tăng lần lượt 178,5% và 117% so với cùng kỳ năm ngoái.Xuất khẩu máy sấy quần áo tăng 53,7%, máy hút bụi chân không tăng 46,1%, máy lọc nước tăng 20,6%.Trong các mặt hàng y tế, dược phẩm, xuất khẩu kit chẩn đoán dịch COVID-19 tăng 67,1%, dược phẩm tăng 52,5%, thiết bị đo thân nhiệt tăng 50,5%, thiết bị đo huyết áp cũng tăng 20,1%.Đối với các sản phẩm vệ sinh, xuất khẩu thuốc khử trùng đạt tốc độ tăng trưởng chóng mặt với 870,5%, nước rửa tay tăng 62,1%, xà phòng tăng 52,8%, các loại nước giặt tẩy khác cũng tăng 21%. Ngoài ra, các loại thực phẩm chức năng giúp tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch cũng thu hút không kém, như xuất khẩu các loại thuốc vitamin tăng 6,8%.Xét theo thị trường xuất khẩu chính, xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm chức năng như hồng sâm, vitamin sang Trung Quốc có xu hướng tăng rõ rệt. Xuất khẩu cao hồng sâm của cả quý I giảm 50,6%, nhưng sang Trung Quốc nói riêng lại tăng 232,2%. Xuất khẩu vitamin cũng tăng 35,7%, gấp 5 lần tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tổng thể.Trong khi đó, thị trường Mỹ lại quan tâm nhiều tới bồn cầu có vòi rửa tự động do nguồn cung giấy vệ sinh khan hiếm tại nước này. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ trong quý I vừa qua đạt 76.000 USD, tăng đến 4.019,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Bên cạnh đó, do nhu cầu làm việc tại nhà và học trực tuyến gia tăng, xuất khẩu ổ đĩa cứng (SSD) tăng 296,7%, màn hình và webcam tăng 29,7%.Thị trường châu Âu, nơi có nhiều dân số già, lại quan tâm tới các sản phẩm y tế gia đình xuất xứ Hàn Quốc. Xuất khẩu máy đo huyết áp, thiết bị đo thân nhiệt đều tăng lần lượt 68.9% và 126.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu dược phẩm tăng 111.2% và bộ kít chẩn đoán COVID-19 tăng 105,4%.KITA phân tích dịch COVID-19 bùng phát đã làm thay đổi hình thức sinh hoạt và tiêu dùng của người dân toàn cầu, nhưng lại giúp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng xuất xứ Hàn Quốc được thế giới công nhận. Nếu trong nửa cuối năm nay, các nước lớn trên thế giới áp dụng chính sách kích thích kinh tế quy mô lớn, cơ hội xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng của Hàn Quốc sẽ hứa hẹn nhiều triển vọng. Các doanh nghiệp cần tìm kiếm cơ hội và rà soát lại chiến lược kinh doanh dựa theo xu thế này.