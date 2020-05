Chính phủ Hàn Quốc cân nhắc cho phép phát triển dịch vụ y tế từ xa

Photo : KBS News

Ngành công nghiệp không tiếp xúc trực tiếp đang thu hút nhiều quan tâm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Do đó, Phủ Tổng thống và Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ xúc tiến cho phép phát triển các dịch vụ y tế từ xa.Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, từ cuối tháng 2 vừa qua, một số dịch vụ điều trị từ xa đã được cấp phép, số ca được chẩn đoán và kê đơn thuốc qua điện thoại đã vượt mốc 260.000 ca. Một nửa trong số này được thực hiện ở các bệnh viện, phòng khám nhỏ, không có báo cáo nào về trường hợp chẩn đoán nhầm.Cố vấn các vấn đề xã hội Phủ Tổng thống Kim Yeon-myung ngày 14/5 nhận định dịch vu y tế từ xa được đánh giá khá tích cực gần đây, do đó, Chính phủ cần cân nhắc cho phép các hoạt động này.Trong bài phát biểu đánh dấu năm thứ ba nhiệm kỳ ngày 10/5 vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in cũng đề cập đến tầm quan trọng của dịch vụ y tế từ xa, một trong những đối sách cần thiết để đề phòng tái bùng phát dịch COVID-19.Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết sẽ tích cực mở rộng dịch vụ y tế từ xa. Bộ cũng đang triển khai chi tiết công tác tăng cường cơ sở hạ tầng để mở rộng dự án thí điểm.Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành lại bày tỏ lập trường thận trọng do lo ngại đến vấn đề an toàn và lợi nhuận. Đảng này phản bác phát biểu của Cố vấn Kim và khẳng định chưa từng thảo luận với Phủ Tổng thống về việc xúc tiến chính sách này.Dự luật về mở rộng dịch vụ y tế từ xa vốn đã nhiều lần được đề xuất, nhưng đều không thể thông qua kể từ Quốc hội khóa XVIII tới nay.