Nga chi viện 25.000 tấn lúa mỳ cho Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Đại sứ quán Nga tại Bắc Triều Tiên hôm 14/5 cho biết Nga đã viện trợ 25.000 tấn lúa mỳ cho miền Bắc để giúp nước này giải quyết vấn nạn thiếu lương thực.Thông tin này được đăng tải trên tài khoản facebook của Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng, kèm nội dung Đại sứ Alexander Matsegora đã đến thăm cảng Nampo, tỉnh Nam Pyongan của Bắc Triều Tiên, nơi cập bến của số lương thực viện trợ.Được biết, một tàu hàng mang cờ Cộng hòa Sierra Leone đã chở số lúa mỳ nói trên từ thành phố cảng Novorossiysk của Nga đến cảng Nampo.Đại sứ quán Nga tại đây cho biết do lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19, toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đã được cách ly ngay sau khi tàu cập cảng, công tác bốc dỡ, giao nhận hàng cũng được thực hiện trong một khu vực riêng của cảng. Do trời mưa nên dự kiến khoảng ngày 26 hoặc 27/5, công tác dỡ hàng mới được hoàn tất.Đại diện Matxcơva cho biết Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã gửi lời cảm hơn Nga đã gửi hàng cứu trợ trong thời điểm khó khăn này.Nga dẫn nội dung báo cáo của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết hơn 1 triệu người dân Bắc Triều Tiên đang trong tình cảnh thiếu thốn lương thực do các vùng trồng lúa chính của miền Bắc đã hứng chịu những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong năm 2019.Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng nhấn mạnh đây là nguyên nhân chính khiến Chính phủ Matxcơva quyết định chi viện lúa mỳ cho Bình Nhưỡng.Hãng thông tấn Tass của Nga đưa tin trong năm ngoái, nước này cũng đã viện trợ cho miền Bắc khoảng 8.000 tấn lúa mỳ thông qua Chương trình Lương thực thế giới (WFP).Đại diện Chương trình Lương thực thế giới (WFP) tại Bình Nhưỡng cho biết ước tính giá trị số ngũ cốc Nga chi viện cho Bắc Triều Tiên trong năm ngoái rơi vào khoảng 8 triệu USD.