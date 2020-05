Photo : KBS News

Trong buổi họp báo trực tuyến với truyền thông quốc tế ngày 14/5 (giờ địa phương), Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị, quân sự Clarke Cooper khẳng định đàm phán chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc vẫn chưa kết thúc.Đây là câu trả lời cho câu hỏi của phóng viên về tình hình đàm phán sau khi Mỹ đề xuất mức chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc lên tới 1,3 tỷ USD hồi tháng trước.Ông Cooper cho biết hai nước đã đi một chặng đường dài kể từ khi bắt đầu các cuộc đàm phán một năm trước. Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang tiếp tục trao đổi thông qua nhiều kênh khác nhau, và cả hai bên đều rất linh hoạt điều chỉnh. Mặc dù không có nhiều tin tức, nhưng thực tế Seoul và Washington cũng như Bộ Ngoại giao hai nước vẫn đang trao đổi tích cực.Phát biểu của Trợ lý Cooper được cho là nhằm nhắc lại lập trường từ trước tới nay rằng Mỹ hạ mức yêu cầu đóng góp chi phí quốc phòng với Hàn Quốc từ 5 tỷ USD xuống còn 1,3 tỷ USD trong thời điểm hiện tại là đã thể hiện sự linh hoạt trong đàm phán.Tuy nhiên, ông Cooper khẳng định thông tin Washington đề xuất mức chia sẻ quân sự với Seoul là 1,3 tỷ USD thay vì phương án tăng 13% của Hàn Quốc thực tế chỉ là một phần nội dung thảo luận bị rò rỉ ra ngoài kênh Chính phủ, do đó chỉ nên xem đây là một phần nội dung nhỏ của đàm phán.Trợ lý Cooper cho biết Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump đều nhận thức rõ cần đạt đến điểm chung mà hai nước có thể chấp nhận. Do đó, hai bên vẫn đang tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận trong vấn đề này.Quan chức ngoại giao Mỹ cũng đánh giá đồng minh Hàn-Mỹ là một sự đầu tư vô cùng to lớn, đồng thời cũng là nền tảng và cam kết của hai bên. Ông Cooper nhấn mạnh cam kết chính là cơ sở cho các cuộc đàm phán, giúp hai bên có thể trao đổi thẳng thắn về trách nhiệm chung và vấn đề chia sẻ chi phí quân sự.