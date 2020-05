Chính phủ hỗ trợ chi phí xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở y tế có nguy cơ lây nhiễm cao

Photo : KBS News

Trong bối cảnh Hàn Quốc liên tiếp phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới có chung nguồn lây từ ổ dịch ở khu vực Itaewon (Seoul), Chính phủ ngày 15/5 đã công bố các biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn phòng dịch tại những cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc người cao tuổi.Theo đó, Chính phủ sẽ hỗ trợ 50% chi phí xét nghiệm, trích từ quỹ bảo hiểm y tế, khi bệnh nhân làm thủ tục nhập viện tại bệnh viện tâm thần hay người cao tuổi đăng ký chăm sóc tại các trung tâm.Sau khi có kết quả âm tính, những người này mới được hoàn thành thủ tục và nhập viện. Trường hợp địa phương không có cơ sở y tế có khả năng thực hiện xét nghiệm, bệnh nhân có thể làm xét nghiệm tại trạm y tế công, chi trả bằng ngân sách của chính quyền địa phương.Bên cạnh đó, Chính phủ đang xem xét cho phép thăm thân tại các cơ sở y tế này, vốn bị giới hạn từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc. Cụ thể, cơ quan chức năng đang cân nhắc phương án dựng vách ngăn trong suốt hay tổ chức thăm thân trong không gian ngoài trời.Trong một diễn biến khác, kỳ thi công chức cấp 5 vẫn sẽ được tổ chức theo đúng dự kiến vào ngày 16/5 tại 32 điểm thi trên toàn Hàn Quốc. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, Cơ quan cải cách nhân sự cho biết đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, điều tra dịch tễ với tất cả các thí sinh dự thi, đặc biệt đối với hai nguồn lây nhiễm chính hiện nay là từ nước ngoài về và ổ dịch Itaewon, .Trường hợp thí sinh đang thực hiện nghĩa vụ tự cách ly sẽ được làm bài thi tại một địa điểm riêng do Bộ Y tế và phúc lợi chỉ định. Mỗi phòng thi cũng chỉ giới hạn tối đa 15 người để đảm bảo duy trì khoảng cách phòng dịch an toàn.