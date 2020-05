Số ca lây nhiễm chéo COVID-19 liên quan tới ổ dịch Itaewon tiếp tục gia tăng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 15/5 cho biết vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới các quán bar ở khu phố Itaewon (Seoul) đang có diễn biến phức tạp, các ca nhiễm mới đều liên quan tới những người từng tiếp xúc với ca nhiễm từ ổ dịch này.Kể từ khi ca nhiễm đầu tiên liên quan tới các quán bar ở Itaewon được ghi nhận ngày 6/5 vừa qua, số ca nhiễm mới do tiếp xúc với các ca nhiễm từ đây đã tăng nhiều hơn trong hai ngày 13 và 14/5.Số ca nhiễm mới do Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thống kê đang được phân thành hai loại là ca nhiễm do trực tiếp tới các quán bar ở Itaewon và ca nhiễm do tiếp xúc với những người này. Trong các ca nhiễm mới ngày 10/5 có 18 ca từng đến quán bar và 6 ca do tiếp xúc với người nhiễm.Ngày 11/5, số ca nhiễm do đến quán bar là 20 người, số ca nhiễm do tiếp xúc là 9 người. Số ca đến quán bar và số ca tiếp xúc ngày 12/5 lần lượt là 11 người và 10 người, ngày 13/5 là 8 người và 10 người, ngày 14/5 là 5 người và 15 người.Tính đến 12 giờ trưa 14/5, trong 133 ca nhiễm liên quan tới các quán bar ở Itaewon có 51 ca (38%) do tiếp xúc với người bệnh, chủ yếu là gia đình, đồng nghiệp của những người nhiễm COVID-19 do đến các quán bar ở Itaewon. Những người này không chỉ sinh hoạt ở nhà mà còn đến các tụ điểm giải trí như quán karaoke, làm lây nhiễm tiếp cho những người khác.Tại thành phố Incheon, một giáo viên trung tâm dạy thêm đã nhiễm virus sau khi đến một trong các quán bar ở Itaewon. Sau đó, người này đã lây nhiễm cho 9 học sinh trung học cơ sở, 5 người lớn là đồng nghiệp và người thân của học sinh. Ở một bệnh viện tại Seoul, một bác sĩ sau khi đến quán bar ở Itaewon cũng đã lây lan virus cho đồng nghiệp và cả bệnh nhân.Các chuyên gia nhận định số ca lây nhiễm chéo sẽ tiếp tục gia tăng. Đặc biệt, những người từng đến quán bar ở Itaewon đều là thanh niên tầm 20-30 tuổi, có phạm vi hoạt động xã hội lớn nên nguy cơ lây lan rất cao.