Người Hàn Quốc giảm hẳn đi lại sau khi phát sinh ổ dịch COVID-19 ở khu Itaewon

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/5 cho biết hoạt động di chuyển, đi lại trong nước của người dân những ngày giữa tháng 5 lại giảm mạnh sau vụ lây nhiễm COVID-19 tập thể từ ổ dịch khu Itaewon (Seoul).Cục thống kê quốc gia đã phân tích dữ liệu di chuyển của 2.200 người dùng mạng viễn thông SK Telecom từ ngày 9/1 đến 10/5 vừa qua. Tiêu chuẩn định nghĩa "di chuyển" là một người rời khỏi khu vực sinh sống để đến một nơi khác trong tối thiểu 30 phút.Theo đó, tỷ lệ di chuyển của người dân trong tuần cuối tháng 2 giảm đến 42% so với năm 2019. Đây là tuần thứ tư sau khi Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, cũng là lúc dịch bùng phát mạnh bởi các ca nhiễm tập thể ở thành phố Daegu.Sau đó, tỷ lệ di chuyển của người dân tăng dần trở lại và đạt mức cao nhất là 83% so với năm ngoái vào ngày 2/5, đợt nghỉ lễ dài ngày đầu tháng này. Tuy nhiên, đến ngày 9/5 sau khi phát sinh vụ lây nhiễm tập thể từ ổ dịch Itaewon, tỷ lệ này lại hạ xuống còn 75% so với năm ngoái.So sánh hoạt động di chuyển trong ngày giữa hai thời điểm trước và sau khi bùng phát dịch, có thể thấy tỷ lệ di chuyển trong các ngày 29/2 và 1/3 đã giảm đến 39% so với trước đó. Đến ngày 2 và 3/5, con số này tăng nhẹ (hơn 2%), nhưng đã giảm đến 13% trong các ngày 9 và 10/5.Về độ tuổi, người dân các độ tuổi trên 60, trên 70 và từ 20 đến 29 tuổi hạn chế di chuyển nhiều nhất. Tỷ lệ di chuyển ở những người từ 70 đến 79 tuổi đã giảm đến 28% trong cuối tuần đầu tiên sau khi bùng dịch, đến tuần thứ 14 là 18%.Với người dân từ 60 đến 69 tuổi, tỷ lệ di chuyển đã giảm đến 21% trong tuần đầu tiên, 13% trong tuần thứ 13. Ở nhóm từ 20 đến 29 tuổi, tỷ lệ lần lượt là 19% và 20%, là nhóm tuổi duy nhất có tỷ lệ di chuyển cao hơn so với tuần đầu.Ngoài ra, kết quả phân tích cũng cho thấy nữ giới hạn chế đi lại nhiều hơn nam giới, hoạt động di chuyển tại các khu thương mại giảm mạnh hơn các khu vực khác. Cục thống kê quốc gia dự kiến sẽ cập nhật hàng tuần thông tin về hoạt động di chuyển của người dân trên trang chủ của cơ quan này.