Kinh tế Hàn Quốc ngày càng xấu đi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo công bố ngày 15/5 về xu hướng kinh tế hiện nay, Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định nền kinh tế Hàn Quốc ngày càng có dấu hiệu xấu đi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thị trường trong nước co hẹp đã dẫn đến các chỉ số về tuyển dụng lao dốc, xuất khẩu cũng sụt giảm mạnh.Ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với kinh tế Hàn Quốc thể hiện rõ qua các chỉ số về tiêu dùng trong tháng 4.Cụ thể, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc đã giảm đến 99,1%, mức giảm lịch sử từ khi bắt đầu thống kê liên quan tháng 1 năm 1999.Giá trị tiêu dùng bằng thẻ tín dụng trong nước tiếp tục lao dốc 5,7% sau mức giảm 4,3% vào tháng 3. Sau hơn 2 năm, Hàn Quốc mới lại ghi nhận mức tăng trưởng âm của chỉ số này.Doanh thu tháng 4 của các cửa hàng giảm giá hạ 0,9%, có phần cải thiện hơn so với các mức giảm 19,6% và 13,8% trong tháng 2 và tháng 3. Doanh thu tại các trung tâm mua sắm cao cấp cũng giảm 14,7%, nhưng vẫn được đánh giá tích cực so với các mức giảm 30,6% và 34,6% trong hai tháng trước đó.Doanh thu bán hàng trực tuyến trong tháng 4 tăng 19,9%, thấp hơn mức tăng 23,6% của tháng 3. Doanh số xe ô tô nội địa tăng 11,6% sau mức tăng 13,2% vào tháng 3.Tuy nhiên, chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) trong tháng 4 chỉ đạt 70,8 điểm, thấp hơn rất nhiều so với thang tiêu chuẩn 100 điểm, hạ thêm 7,6 điểm so với tháng 3, cho thấy tâm lý người tiêu dùng vẫn còn rất bấp bênh.Bênh cạnh đó, mức tăng giá tiêu dùng chỉ dừng lại ở 0,1% do giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi và thủy sản chỉ tăng nhẹ, trong khi giá các dịch vụ công và sản phẩm dầu mỏ đều giảm.Lạm phát cơ bản cũng chỉ tăng nhẹ 0,3%. Sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 3 giảm 0,3% so với tháng 2, nhưng sản xuất ngành khai khoáng lại tăng 4,6%, ngành dịch vụ giảm 4,4%.Doanh số bán lẻ trong tháng 3 giảm 1%, xuất khẩu tháng 4 giảm đến 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu từ các thị trường chính đều giảm, sản xuất gián đoạn, giá dầu hạ và số ngày làm việc thực tế cũng không đủ.Ngoài ra, số người có việc làm trong tháng 4 đã giảm 476.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung ở các ngành dịch vụ và công nghiệp chế tạo. Đây là mức giảm nhiều nhất trong hơn 21 năm trở lại đây.Thị trường tài chính Hàn Quốc trong tháng 4 cũng chững lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giá cổ phiếu tăng nhưng tỷ giá hối đoái lại giảm nhẹ, lãi suất trái phiếu Chính phủ cũng giảm.Tại thị trường bất động sản, giá mua bán, đặt cọc trọn gói thuê nhà đều giảm.Bộ Kế hoạch và tài chính cam kết dồn mọi nguồn lực, với trọng tâm là Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cú sốc về tuyển dụng, sớm khắc phục khủng hoảng dựa trên những nhận thức đầy đủ về tình hình kinh tế trước mắt.